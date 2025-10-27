El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió las pesquisas por un caso de sicariato ocurrido hacia las 3:40 de la tarde de este lunes en Bogotá.

Según información preliminar, el ataque se registró al interior de un establecimiento comercial de la cadena El Corral, ubicado en inmediaciones del búnker de la Fiscalía.

La víctima, un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada, murió en el lugar tras recibir varios impactos de arma de fuego. Las autoridades adelantan la inspección judicial y el levantamiento del cuerpo, mientras se revisan cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables.

De acuerdo con el diario El Tiempo, de manera extraoficial se conoce que en el lugar, ubicado en la avenida La Esperanza con carrera 52, se habrían escuchado cuatro disparos, uno de los cuales habría impactado en la cabeza de la víctima.

