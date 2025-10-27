Bajo la sombra de la madrugada bogotana, un incidente violento ocurrió el 27 de octubre se suma a la nefasta cadena de delitos que plagan la vida de los capitalinos. La víctima, una joven que esperaba a un vehículo privado en la carrera séptima con calle 163, se enfrentó a un intento de robo perpetrado por un hombre y una mujer a bordo de una motocicleta, como informó Citytv.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Ladrones ‘rompevidrios’ en Bogotá fueron capturados: uno de ellos estaba en silla de ruedas)

El intento de robo comenzó con una exigencia: el asaltante masculino blandió su arma, buscando que la joven entregara voluntariamente sus pertenencias. Al negarse, la frágil cortesía que sostiene todo acto delictivo se desvaneció; la joven recibió varios golpes con la culata del arma en la cabeza, de acuerdo con el noticiero.

Sin embargo, la valerosa respuesta de la víctima merece destacarse. Cayendo al suelo y herida, logró asestar una patada al atacante. Gritando por ayuda, logró atraer la atención de su compañero de viaje, quien corrió en su auxilio, momento que aprovecharon los criminales para darse a la fuga, según el informe periodístico.

Lee También

“Cuando caí, mi reacción fue darle una patada, casi lo alcanzo en el cuello. Él se echó para atrás y mi acompañante, que me esperaba en el carro, se bajó mientras yo gritaba ‘¡Policía!”, dijo.

Este incidente, lamentablemente, refleja la realidad de una zona donde los robos son reiterativos. Los vecinos viven aterrorizados, cautivos en sus propias casas, con la oscuridad y la ausencia de patrullaje policial como principales aliados de los criminales. La presencia de un Centro de Atención Inmediata (CAI) cercano parece insuficiente para disuadir los delitos, como mencionan en el citado medio.

La víctima del reciente intento de robo clama por mejorar la seguridad, señalando la urgencia de aumentar el patrullaje en el sector. “Nos sentimos desprotegidos. La 163 es un lugar muy solo. Todo sobre la Séptima es muy solitario, aunque haya un CAI cerca, nunca hacen nada”, declaró angustiada.

El asesinato y la violencia siguen siendo retos significativos para la seguridad de Bogotá, a pesar de las múltiples ofensivas policiales implementadas para combatir bandas delictivas, según las declaraciones de las autoridades en 2025. Pese a que se ha prometido una reducción en la tasa de homicidios y otros delitos, la percepción de inseguridad aún persiste.

* Pulzo.com se escribe con Z