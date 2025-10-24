En inmediaciones del centro comercial Diver Plaza, en la localidad de Engativá (Bogotá), una nueva modalidad de robo de bicicletas se está presentando. Aunque es un método ya visto, lo innovador es que lo están haciendo en pareja (hombre y mujer), lo que despierta pocas sospechas sobre el golpe que están a punto de asestar a las personas que usan este sistema de transporte para ir a sus trabajos, estudios o para hacer deporte.

Precisamente, la localidad de Engativá es una de las que más hurtos de ciclas presenta anualmente, según cifras de la Alcaldía Distrital, lo que preocupa todavía más a quienes residen o pasan por allí diariamente. No obstante, el estar alerta y conocer las movidas de los rateros, permite tomar medidas preventivas para no caer en sus trampas, en las cuales no les importa si caen ricos, pobres o clase media.

Gracias a un video difundido en redes sociales se observa que esta modalidad de robo de bicicletas consiste en que una vez que una cicla está asegurada a un poste con una guaya (sin importar el grosor) y un candado, un hombre y una mujer que parece que son pareja, se acercan hasta el lugar. Posteriormente, es la mujer quien se hace al lado de bici, ya que no despierta muchas sospechas, mientras que el hombre observa a su alrededor para ‘campanear’ y así cometer la fechoría.

En solo segundos, la mujer logra romper la guaya y liberar la bicicleta. Luego, el hombre se sube en la cicla y se va por la ciclorruta como si nada, Por su parte, la implicada en el robo toma otro tumbo completamente diferente, dificultando su localización. A continuación, el video difundido por Q’hubo:

@qhubobogota #AsíPasó A través de un video, un motociclista denunció la modalidad que emplea una pareja para robar bicicletas. Al parecer, mientras el hombre actúa como campanero, la mujer violenta la guaya de seguridad y luego el hombre se pierde con la bici. La víctima habría sido un domiciliario, quien dio papaya en el sector del centro comercial Álamos Diverplaza, en Engativá. ♬ sonido original – QHubo Bogotá

¿Cuántas bicicletas se roban al día en Bogotá?

La inseguridad que afecta a los ciclistas en Bogotá ha alcanzado cifras preocupantes. Según los datos revelados por la Secretaría de Seguridad del Distrito, en lo que va corrido del año se han reportado alrededor de 3.650 robos de bicicletas en la capital. Esta cifra no solo evidencia una problemática creciente en la ciudad, sino que subraya la vulnerabilidad de quienes utilizan este medio de transporte a diario, un aspecto crucial en la movilidad sostenible de la capital.

Al analizar la magnitud del hurto con mayor detalle, las estadísticas indican que el promedio diario de robos de bicicletas en la ciudad asciende a cerca de 15 casos. Esta impactante equivalencia muestra que, en promedio, una bicicleta está siendo hurtada cada hora y media en las calles de Bogotá. Esta realidad no solo representa una pérdida material para los ciudadanos, sino que también genera un profundo sentimiento de desconfianza e inseguridad entre la comunidad ciclista que se esfuerza por hacer de la bicicleta una alternativa de movilidad principal.

