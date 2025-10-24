Durante la tarde del jueves 23 de octubre de 2025 en el barrio Mazurén, en el norte de Bogotá, la paz se rompió con una descarga de balas dirigida contra miembros del Gaula Militar de Cundinamarca. En medio de la estrepitosa escena, tres militares resultaron heridos durante un operativo que buscaba la captura de un hombre con oscuros antecedentes penales.

[Video] Así capturaron a criminal que disparó contra soldados en operativo en Mazurén (Bogotá)

El hombre en la mira de la justicia, cuyo nombre aún no ha sido revelado oficialmente, estaba señalado por delitos graves como homicidio y extorsión, y se le consideraba el supuesto cabecilla de una organización criminal. Fuentes provenientes de la inteligencia militar, citadas por El Tiempo, sugieren además, que el individuo podría estar relacionado con los esmeralderos, en versiones que también fueron recogidas por Semana.

El capturado no estaba solo en medio de su violenta conducta. Junto a él se encontraban tres mujeres, que se vieron envueltas en el estallido de violencia cuando el fugitivo decidió resistirse, desencadenando una balacera que atemorizó a la ciudadanía. Los militares se abstuvieron de responder el fuego para evitar daños colaterales, lo que resultó en que tres de ellos fueran heridos, de acuerdo con el rotativo.

Tras el enfrentamiento, los militares heridos fueron rápidamente trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. Un video, que rueda en las redes sociales, muestra a sus compañeros auxiliándolos en medio de la conmoción. En declaraciones a los medios, el Ejército expresó su solidaridad con las familias de los soldados y transmitió sus mejores deseos para su pronta recuperación.

Las repercusiones de este incidente se dan en un momento clave para el país. Con las presidenciales de 2026 acercándose, el tema de seguridad ciudadana tomará un espacio relevante en las propuestas de los candidatos, de cara a un electorado que sigue con preocupación casos como este. Además, hay tensión en las calles con preparativos para marchas en las que se propuso una Asamblea Nacional Constituyente por parte del Gobierno Nacional.

Además, en otro de los videos que circula en redes sociales se ve cómo uno de los vehículos donde se movilizaban los soldados terminó con dos impactos de bala por los disparos que propinó el hombre que ahora permanece capturado. Todavía se desconocen las razones que llevaron a este sujeto a abrir fuego contra los uniformados.

