El pánico se apoderó de los habitantes de Mazurén, norte de Bogotá, durante un tiroteo ocurrido en la tarde de este jueves 23 de octubre. El incidente dejó a tres militares heridos cuando estaban en un operativo para capturar a un presunto homicida.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Muestran imágenes de angustiante balacera en Mazurén (Bogotá): heridos, vidrios rotos y pánico)

Un video publicado por Caracol Radio mostró el momento en el que los afectados, miembros del Gaula militar del Ejército Nacional, fueron auxiliados. Las imágenes muestran cuando llega una patrulla de la institución; unos compañeros los suben al vehículo, el cual prende la sirena y se los lleva a toda velocidad para que les brinden atención médica en hospitales.

Dos de los heridos fueron remitidos a la Clínica del Trabajador, mientras que el tercero, a la Cardioinfantil. Los tres afectados sufrieron lesiones con arma de fuego considerables, por lo que permanecen en observación médica.

Los miembros del Gaula resultaron afectados durante una persecución de la unidad del Ejército al presunto criminal que se desplazaba en una camioneta. El sospechoso fue rodeado por las autoridades en la carrera 55 con calle 151 del barrio ubicado en Suba.

(Lea también: Pánico por balacera en la av. Boyacá (Bogotá): robo de camioneta desató feroz enfrentamiento)

Al notar que no tenía escapatoria, el objetivo desenfundó un arma de fuego y disparó desde el vehículo contra los militares que iban vestidos de civiles y en carros particulares. Los agentes respondieron, lo que desató un intercambio de disparos que causó temor entre los habitantes del sector que está lleno de viviendas.

El pistolero fue capturado por las autoridades y deberá responder por las acusaciones de homicidio, por haber disparado contra la fuerza pública y por el porte ilegal de armas. Miembros de la Policía acordonaron la zona para hacer las respectivas pesquisas, ante la mirada atónita de los testigos.

* Pulzo.com se escribe con Z