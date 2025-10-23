Sobre la tarde de este jueves 23 de octubre hubo momentos de pánico en Mazurén, barrio colindante a la Autopista Norte de Bogotá, luego de que se reportara una balacera que dejó tres militares heridos.

La situación ocurrió en medio de un operativo para capturar a un sujeto señalado de cometer homicidios. El intercambio de disparos se dio en medio de la persecución del Gaula militar del Ejército Nacional en la carrera 55 con calle 151.

De acuerdo con Blu Radio, el presunto criminal se movilizaba en una camioneta mientras era perseguido por vehículos particulares que hacen parte de las autoridades. Al quedar rodeado, el objetivo desenfundó un arma y disparó contra los militares, lo que desató un intercambio de disparos en la cuadra llena de conjuntos residenciales.

La balacera dejó a los tres miembros del Gaula heridos, por lo que fueron remitidos a la Clínica del Trabajador y la Cardioinfantil, ya que sus lesiones fueron de consideración.

El Ejército, según informó Blu Radio, logró la captura del señalado homicida. Según videos que registraron el tiroteo, la Policía envió patrullas para acordonar la zona, mientras vecinos del sector salieron a verificar qué había ocurrido, todo en medio de la consternación.

El incidente se suma a un intercambio de disparos que ocurrió en la avenida Boyacá el pasado sábado 18 de octubre. El robo de una camioneta desató la balacera entre los delincuentes y la Policía, lo que culminó en la captura de dos implicados en el hurto.

