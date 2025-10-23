La inseguridad en Bogotá sigue desatada y a niveles que ya preocupa a la ciudadanía, pues diariamente se tiene que enfrentar a casos de robos, extorsiones y asesinatos, que se convierten en la principal amenaza por parte de bandas delincuenciales que no han podido ser controladas por las autoridades.

Ahora, el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo, informó sobre la oscura noche que se vivió en Bogotá durante el 22 de octubre y parte de la madrugada del 23, cuando en dos barrios de la capital se registraron por lo menos 3 asesinatos, que incluyeron un menor de edad, un barbero y otro hombre más, lo que tiene en vilo a los vecinos de estos sectores en el sur de la ciudad.

Las primeras muertes ocurrieron en el barrio México, de la localidad de Ciudad Bolívar, donde a pocos metros de una estación de Policía, un par de delincuentes sorprendieron a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, y sin compasión les dispararon en varias oportunidades hasta llevarlos a la muerte. La Fiscalía abrió el proceso de investigación para determinar si se trató de un ajuste de cuentas, como informó la citada cadena radial.

Por otra parte, el segundo crimen de la noche ocurrió en el barrio San Blas, de la localidad de San Cristóbal, donde un joven barbero, que era propietario de su negocio en el sector, fue asesinado dentro del local con tres impactos de bala. Lo que se sabe es que un delincuente en moto se bajó e ingresó con casco al establecimiento y le disparó, para luego huir con rumbo desconocido, como indicó la citada emisora.

La víctima alcanzó a ser trasladada al hospital de San Blas, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas. La Sijín adelanta las investigaciones y se cree que se trató de un caso de extorsión a comerciantes por no pagar una cuota a una banda criminal que delinque en dicha localidad, según el informe periodístico.

