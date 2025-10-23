Bogotá se encuentra frente a un panorama que preocupa a la sociedad, ante el aumento de la violencia de género que en los últimos tiempos parece no dar tregua. Uno de los casos más sonados fue el del pasado domingo 7 de septiembre de 2025, cuando una mujer fue asesinada en la zona sur de la capital, en trágicos hechos que sacudieron al barrio Esmeralda, en la localidad de Bosa.

En aquel momento, la mujer fue hallada sin signos vitales en su vivienda, que estuvo amenazada por un incendio producido, al parecer, con el fin de borrar cualquier traza del crimen. El cuerpo de la víctima presentaba evidencias de asfixia mecánica y el presunto responsable, según las averiguaciones preliminares, era su expareja sentimental.

Pues bien, después de 46 días en fuga y con las autoridades respirándole en la nuca, Noticias Caracol informó que este hombre fue capturado en el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, donde se estaba escondiendo desde hace más de un mes. Este hombre había asfixiado a la mujer al parecer en venganza por problemas sentimentales.

La concejala María Clara Name, de la Comisión Legal de Equidad para la Mujer, se refirió recientemente a este tema en el Concejo de la ciudad, mostrando datos alarmantes: En el primer semestre de 2025 se registraron más de 17.000 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres en Bogotá. “Se podrían contabilizar en promedio cuatro mujeres víctimas de violencia doméstica cada hora” precisó la concejala. Además, señaló que el 56 % de los casos de feminicidio se centran en mujeres entre 20 y 34 años.

También, la Policía había ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien aporte información que permita llegar al responsable del crimen en Bosa. Sin embargo, todavía no se ha informado si su captura se logró con ayuda de la ciudadanía, pues este hombre fue detenido muy lejos de Bogotá.

Testimonios de residentes agregaron que el presunto agresor también amenazó al hijo de la víctima y que alcanzó a prenderle fuego a la vivienda, lo que alertó a los vecinos, pues se percataron que el inmueble estaba en llamas en la madrugada de ese día. El hombre escapó del sitio en una motocicleta.

