En las últimas horas, se reveló la identidad de la mujer asesinada en un violento caso de feminicidio ocurrido en el barrio Bosa La Esmeralda, en el sur de Bogotá.

La víctima fue identificada como Paula Andrea Quintana, una madre de familia de 30 años que, según versiones iniciales, había celebrado su cumpleaños horas antes de ser atacada.

De acuerdo con información revelada por Gato Noticias, de Olímpica Stéreo, Paula Andrea fue sorprendida por su pareja sentimental, César Aguayo Urrego, quien la habría estrangulado en medio de una discusión y posteriormente incendió la vivienda donde se encontraban.

Tras el crimen, el hombre huyó en moto y desde entonces es buscado por las autoridades. El presunto feminicida no es un desconocido para la justicia.

Qué se sabe del hombre que asesinó a su pareja en Bogotá

Según la Policía, tiene un amplio historial judicial con anotaciones por violencia intrafamiliar, lesiones personales, hurto y falsedad privada, lo que refuerza la hipótesis de un patrón de conducta violenta.

Ante la gravedad del hecho, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita dar con su captura. El CTI de la Fiscalía asumió el caso y adelanta labores de investigación para localizar al agresor.

