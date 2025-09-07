Un nuevo caso de feminicidio en Bogotá sacude a la capital. En el barrio Bosa La Esmeralda, una mujer identificada como Paula Andrea Quintana, de 30 años, fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental, César Aguayo Urrego, de 43 años, quien fue identificado por las autoridades.

De acuerdo con información revelada por Gato Noticias, de Olímpica Stereo, el ataque ocurrió en medio de la celebración del cumpleaños de la víctima. Aguayo Urrego llegó en horas de la madrugada y, tras una discusión, habría acabado con la vida de Quintana. Posteriormente, emprendió la huida en una motocicleta que pertenecía a la víctima.

Las autoridades adelantan un plan para dar con su paradero. La Policía Metropolitana ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita ubicarlo.

Los antecedentes César Aguayo Urrego

El caso provoca aún más indignación debido a que el señalado agresor cuenta con un extenso prontuario criminal. Según los registros judiciales, Aguayo Urrego tiene antecedentes por violencia intrafamiliar, lesiones personales, hurto y falsedad privada, lo que refuerza el perfil violento del hombre que hoy es buscado por la justicia.

La Fiscalía y el CTI asumieron la investigación para judicializar al presunto feminicida, mientras que los vecinos de la víctima piden que se haga justicia.

