Najibe Katalina Bernal Garzón era una joven de 20 años que trabajaba fuertemente por salir adelante. Dedicaba su vida a 13 perros, a su familia y a trabajar y fue precisamente en este último lugar en el que la mataron vilmente.

La historia la cuenta Q’hubo, que recolectó la información de lo que pasó el pasado 29 de agosto en el bar de la carrera 9 con calle 11, en el barrio Eugenio Díaz, de Soacha. Según contaron, la joven estaba atendiendo el local con su novio cuando un desconocido entró por la puerta y sin contemplación le disparó.

En el lugar estaba ella, su pareja y algunos clientes, que quedaron estupefactos por el sonido de las balas. La joven cayó sobre los brazos de su pareja, que, lo más pronto que pudo, la montó en un carro y la llevó hasta el Hospital Mario Gaitán Yanguas, donde lamentablemente falleció minutos después a causa de las heridas sufridas por los impactos de bala.

El coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, confirmó los hechos y expresó su rechazo ante lo sucedido: “Se presenta una afectación a la vida donde una mujer de 20 años de edad es herida por arma de fuego en su integridad (…) La Policía Nacional rechaza este tipo de hechos de violencia y se solidariza con sus familiares”.

Sobre el sicario no se sabe mucho. Dice Q’hubo que este se movilizaba en una moto, así que escabulló entre la oscuridad de la noche y la velocidad de su vehículo.

Ana Garzón Sánchez es la madre de la joven de 20 años. Ahora, cumplidas las honras fúnebres, pide que el cruel asesinato de su hija no quede impune, pues hay varias hipótesis de qué pudo haber pasado.

“Mi hija amaba a su familia y soñaba con conocer el mundo. Tenía 13 perritos a los que adoraba, una hermanita con la que era inseparable y un hogar que siempre la esperaba con amor. No merecía este final”, dijo en el periódico local.

Una de las línea de investigación apuntan a la expareja de Najibe Katalina Bernal Garzón, un joven con el que ella había terminado meses atrás. Según la familia de la víctima, ella había recibido mensajes intimidatorios y amenazas y ahora será labor de la Fiscalía investigar si esto tiene algún tipo de relación.

“Yo no puedo señalar a una persona sin pruebas. Lo único que quiero es que las autoridades hagan su trabajo y encuentren la verdad”, dijo Ana a Q’hubo.

