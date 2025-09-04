El nefasto asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que ocurrió el 7 de junio de 2025 ha sacudido hasta los cimientos la esfera política y social del país andino. Gracias a la intervención de la Fiscalía, aliada junto a un sofisticado equipo de ciberseguridad, se han logrado esclarecer parte de los hechos que desencadenaron en tan trágico desenlace.

Según reveló el informe de la Fiscalía que incluye 92 páginas con extractos de mensajes de WhatsApp, dicho asesinato se gestó y orquestó mediante un grupo de chat en la mencionada aplicación. Entre los siete detenidos destaca Harol Barragán, alias ‘HB’ o ‘Harol’, cuyo celular ha sido un depositario de información crucial para entender con mayor detalle la maquinaria criminal detrás del vil acto, según informó El Tiempo.

El trágico día en el parque El Golfito, barrio Modelia en Bogotá, un adolescente de apenas 15 años hirió en la cabeza y una pierna a Miguel Uribe Turbay. Durante 64 angustiosos días luchó por su vida, pero falleció el 11 de agosto en la clínica Fundación Santa Fe. “El trabajo es de cuatro a cuatro y media, llega el paciente” se podía leer en una de las conversaciones extraídas del celular de ‘Harol’, dicha afirmación claramente señala la precisa y meticulosa planeación del atentado, como reveló Noticias RCN.

“Sisas por ay ay” y otro de ellos, que aparece identificado como Pipe 156, respondió: “Y cuanto maní”, “Tiro a tiro y traumatica”, “Ráfaga”.

A la conversación, el primero contestó: “jajajajaja, no manito, por este lado solo bebés reales”, a lo cual Pipe 156 dijo: “Si maní yo se” “Y cuanto maní” (Sic).

Alias ‘Harol’ fue el encargado de abrir las puertas de un grupo de WhatsApp que se convirtió en un espacio para organizar el crimen. Según la Fiscalía, detrás de este asesinato está la banda delincuencial ‘Plata o plomo’. Se descubrió que tras el atentado, el grupo del chat se disolvió y ‘Harol’ comenzó a tener problemas para contactar a los miembros, como se dijo en el citado diario.

El sicario adolescente, tras su detención, comenzó a colaborar con la Fiscalía proporcionando información valiosa. “El chino ya empezó a soltar nombres” fue uno de los mensajes donde ‘Harol’ confirmaba la cooperación del joven. Se supo entonces que ‘HB’ había protegido a ‘Chipy’, otro de los implicados, albergándolo en su casa y ocultándolo debajo de un colchón, de acuerdo con el informe periodístico.

Al día de hoy, Harol Barragán enfrenta cargos por concierto para delinquir, homicidio, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de delitos. Pese a que no aceptó los cargos, la Fiscalía solicitó su prisión preventiva mientras avanza la investigación. La audiencia para decidir sobre su posible encarcelamiento se reanuda el 4 de septiembre.

