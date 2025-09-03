El atentado al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que ocurrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito de Bogotá ha desencadenado una serie de revelaciones que demuestran la sofisticada estructura criminal dentro del país. Durante la imputación de Harold Barragán Ovalle, integrante de la organización criminal ‘plata o plomo’, se proporcionaron detalles impactantes acerca de los métodos empleados por este grupo en WhatsApp.

Según informó la Fiscalía a Noticias Caracol, el grupo ‘Plata o Plomo’ llevó a cabo una operación meticulosa, rastreando y fotografiando los movimientos de Uribe Turbay y su familia. Todo esto, hecho a través de un grupo de WhatsApp con el mismo nombre de la organización. En su interior se discutían los detalles del plan para asesinar al político, un hecho que pone en relieve la adaptación de los delincuentes a las nuevas tecnologías.

Precisamente, en el último informe del noticiero se reveló que, pese a que ‘Harold’ intentó borrar las fotos de su celular, la Policía logró recuperar esa información y en él encontró chats en el que se tenía dirección de la residencia de Miguel Uribe Turbay, sus horarios, vehículo que tenía, escoltas con los que contaba y conversaciones con alias ‘el Costeño’ y el menor sicario que le disparó y que fue condenado a 7 años de prisión.

Los nombres de sus principales integrantes también sorprendieron a las autoridades. El líder del grupo es conocido como alias ‘el Mosco’, quien suele operar en Engativá, zona de Bogotá conocida por sus peligrosas ollas. Su segundo al mando, Élder José Arteaga Hernández, se hace llamar ‘el Costeño’ o ‘Chipy’, y fue uno de los primeros capturados.

La identidad de ‘el Mosco’ sigue siendo un misterio. Se sospecha que puede tratarse de Óscar Alcántara, detenido en Ecuador en 2013 y extraditado a Colombia por homicidio agravado. Pero su abogada negó esta versión, al señalar que él había sido absuelto y no se encontraba involucrado en ‘Plata o Plomo’ ni en el atentado a Uribe Turbay.

En el celular de ‘Harold’ también se encontraron capturas de pantalla de videollamadas con ‘el Costeño’, fotografías de varios tipos de arma e imágenes de la droga conocida como ‘Tussy’, la cual comercializaba en el sector de Engativá.

Barragán Ovalle, por su parte, negó enérgicamente los cargos contra él. Además, el acusado solicitó que se aclararan las condiciones de su detención y de las entrevistas que le habían hecho mientras estaba en custodia, pues su defensa asegura que se le violaron algunos derechos supuestamente.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

