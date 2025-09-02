La investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el Parque El Golfito de Bogotá, dio un nuevo giro con la captura de Harold Daniel Barragán, alias ‘Harold’, señalado como el segundo al mando de la banda criminal ‘Plata o plomo’.

Esta es la séptima detención en el caso. Sin embargo, lo más alarmante es la evidencia de intentos por silenciar a testigos clave, un hecho que pone en riesgo la justicia y reaviva temores sobre la seguridad en Colombia.

La fiscal Elsa Reyes confirmó que Barragán, capturado el 30 de agosto, integraba desde 2023 la organización ‘Plata o plomo’, liderada por alias ‘Mosco’, quien sigue prófugo. Este grupo, dedicado al narcotráfico y homicidios por encargo, habría orquestado el atentado contra Uribe Turbay.

‘Plata o plomo’, organización detrás del crimen de Miguel Uribe

Además de Barragán, alias ‘Mosco’ y alias ‘el Costeño’ (Elder José Arteaga, detenido en julio), otros implicados incluyen a alias ‘el Viejo’, Harold Ovalle, William Fernando González (‘el Caleño’), Katerine Andrea Martínez y un conductor de fuga arrestado el 18 de julio.

Todos han negado los cargos. Según la Fiscalía, Barragán participó en cuatro videollamadas para coordinar el crimen, incluyendo la decisión de reclutar a un menor de 15 años como sicario, quien disparó contra Uribe Turbay, explica Semana.

Un informe de análisis criminal de la Fiscalía, revelado por la revista, destapó una alerta temprana sobre un plan para asesinar a los detenidos y evitar que testifiquen. “Presuntamente estarían contratando a una persona de la zona para que asesinara a las personas capturadas, para que no fueran a suministrar información”, afirmó la fiscal Reyes durante la imputación de Barragán.

Este intento de silenciar testigos, descrito como una “obstrucción a la justicia”, incluye órdenes directas de Barragán a ‘el Costeño’ para que se mantuviera oculto tras conocerse su orden de captura. Además, horas después del atentado, los implicados se reunieron en un establecimiento comercial donde consumieron alcohol y drogas, y destruyeron un celular para eliminar evidencias, según la Fiscalía.

