Un juez de la República condenó a siete años de privación de la libertad al menor de 15 años que fue hallado responsable del homicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El adolescente, señalado de haber disparado contra el congresista, fue procesado bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), mecanismo jurídico que rige para personas menores de 18 años que cometen delitos en Colombia.

De acuerdo con la decisión judicial, el joven deberá cumplir la sanción en un centro especializado de reclusión para menores, tal como lo establece el marco legal vigente.

Noticia en desarrollo…

