Este martes, 26 de agosto, el padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay anunció que oficializa su precandidatura para la presidencia de Colombia en las elecciones de 2026 con el Centro Democrático, partido que lo acogió.

Durante una intervención que hizo Miguel Uribe Londoño desde el Senado, dio un discurso en el que dejó claro que las bases de su candidatura serán la seguridad y la unidad, además de recibir oficialmente las banderas de su hijo, quien falleció el pasado 11 de agosto.

Asimismo, también se refirió a los hechos de violencia que han afectado de primera mano a su familia: “He vivido de cerca lo que significa perderlo todo y por eso estoy decidido a que nuestro pueblo lo recupere todo. […] Estoy en la obligación por mi país, por mi hijo y por todos los colombianos de transformar su martirio en esperanza”.

#ATENCIÓN | 🚨 Sobre la base de la seguridad, el dirigente Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe, formalizó su precandidatura por el Centro Democrático. Pide unidad y advierte que no habrá exclusión ⬇️ pic.twitter.com/QjWKpIqyzF — El Colombiano (@elcolombiano) August 26, 2025

