Incrementa la tensión entre Estados Unidos y Colombia, después de que el presidente Gustavo Petro negara la existencia del cartel que estaría comandando el régimen de Venezuela y que el país norteamericano ya había advertido, razón por la cual inició operativos en costas venezolanas para hacerle frente.

En su cuenta de X, Petro afirmó: “El ‘Cartel de los Soles’ no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la ‘junta del narcotráfico’ y sus capos viven en Europa y Oriente medio. Le propuse a EE. UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter”, escribió el presidente colombiano.

En respuesta a esto, el congresista estadounidense Carlos Giménez no tardó en reaccionar a estas palabras.

“Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos, no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo”, escribió el congresista Carlos Giménez, citando el trino de Petro en la red social X.

Venezuela despliega 15.000 militares en la frontera con Colombia

Cabe mencionar que la tensión también ha aumentado después de que Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia en Venezuela, anunciara que serían enviados 15.000 funcionarios venezolanos entre militares y policías a la frontera con Colombia.

“El despliegue de 15.000 hombres y mujeres comenzará de inmediato y se extenderá hasta el límite con Táchira. Pedimos al gobierno colombiano que haga lo propio para asegurar la paz en todo el eje fronterizo”, dijo Cabello al respecto.

Así mismo, el ministro del Interior agregó: “Tenemos estos grupos en todo el país, dependiendo de la tarea que le corresponda. Con base en eso, los dotamos de personal, medios, aviones, barcos, etc. Esto está bajo control operacional del Ceofanb”.

En reiteradas ocasiones, el chavismo ha rechazado las acusaciones de Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro de liderar el ‘Cartel de los Soles’, alegando que se trata de una equivocación por parte del gobierno de Donald Trump: “El falso Cartel de los Soles es usado como excusa política”, insistió Cabello al respecto.

