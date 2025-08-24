Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, sorprendió en una reciente entrevista al compartir anécdotas íntimas de su relación con el mandatario. Entre risas y sinceridad, confesó que en varias ocasiones le ha tocado corregirlo en público, especialmente por su forma de expresarse y comportarse en eventos oficiales.

La joven relató en la emisora ‘la Kalle’, que hace poco estuvo presente en un acto de la Policía, donde se ubicó justo detrás de su padre Gustavo Petro. Mientras él hablaba, notó cómo se expresaba sobre sobre discursos de las mujeres en Estados Unidos y lanzando opiniones diversas.

Al terminar el discurso, el presidente se mostró satisfecho y le dijo a su hija: “Estuvo bueno el discurso”. A lo que Andrea, entre resignación y complicidad, solo respondió: “Ay, papá”.

Una relación familiar poco convencional

Andrea Petro también explicó que su vínculo con el mandatario no es el de una familia que se comunica todos los días. “Nosotros no somos de esos que nos llamamos a diario, no, nada. Cuando hablamos es porque es necesario, porque pasó algo”, expresó.

Contó que, en ocasiones, Gustavo Petro envía de repente mensajes cariñosos, lo que enciende sus alarmas. “De un momento a otro nos manda un ‘te amo’, y yo de una pienso: ¿todo está bien?, ¿pasó algo?”, dijo entre risas.

Más allá de estas situaciones, reconoció que su padre es una persona extremadamente sincera y que, por esa misma franqueza, muchas veces no mide la forma en que transmite sus mensajes.

“Él no tiene filtro, dice las cosas como son, pero yo le digo: no puedes pretender que la gente te entienda de esa manera. Él es muy inteligente, pero usa un vocabulario que casi nadie comprende”, señaló.

“Háblale a la gente normal”, le dice Andrea Petro a su padre

Andrea confesó que en más de una ocasión le ha pedido a su padre que sea más claro y cercano en sus discursos: “Yo le digo: habla como la gente normal, no te vayas con esas matemáticas y esos conceptos tan elevados que dices”.

Aseguró que, aunque su papá tiene una gran capacidad intelectual, no mide el impacto social de lo que comunica. “Él no es sociable en el sentido tradicional. Dice, por ejemplo, que no lo despertaron para tal cosa, y lo suelta sin pensar en cómo puede sonar. Entonces yo entro a decirle que tenga cuidado”, explicó.

Andrea enfatizó que su padre posee una inteligencia particular, pero su forma de relacionarse con la gente lo hace ver distante. Según ella, el reto está en lograr que su mensaje llegue sin que se pierda en tecnicismos.

Para la hija del presidente, lo que más lo caracteriza es su autenticidad, aunque muchas veces esa misma virtud se convierte en un dolor de cabeza. “Él no finge, no trata de aparentar, siempre es él mismo. Pero justamente por eso lo critican y hasta terminan haciéndole memes”, reflexionó.

La empresaria concluyó asegurando que, aunque sus regaños a veces suenan duros, se hacen desde el cariño y la preocupación. “Yo lo conozco, sé cómo es, y trato de ayudarle a que la gente entienda mejor lo que quiere decir. Al final, es mi papá y lo quiero, aunque a veces me saque canas con sus discursos”, dijo.

De esta manera, Andrea reveló un lado más humano y familiar del presidente, en el que, más allá del mandatario, se muestra el hombre que también recibe consejos y correcciones de sus propios hijos.

