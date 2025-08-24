El centro comercial Andino, aunque está abierto para todo público, se caracteriza por recibir a las personas que habitan el norte de Bogotá o visitantes con un gran valor adquisitivo. De allí que algunas de las marcas más lujosas del mundo tengan sus locales allí o a su alrededor.

Y es por eso que la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez manifestó su extrañeza al ver un mensaje del presidente Gustavo Petro que ella calificó como “entrevista-propaganda”, pues el mismo Petro se ha encargado de señalar y criticar a la población “estrato 6”, que normalmente visita este centro comercial.

Pero este mensaje no estaba en un pasillo o algo así. Estaba en un local de máquinas de juegos para niños, según dijo ella. Con un mensaje en cuenta de X, Ramírez expresó su indignación por el video el presidente Petro en una de las pantallas y manifestó que “no debería haber publicidad política” en un lugar que está hecho para el disfrute de los niños.

Este fue el mensaje de la también excanciller:

Bastante extraño que en salón @GameBox de juegos para niños del Centro Andino coloquen largo rato entrevista -propaganda a Gustavo Bolívar. Lo hacen con los candidatos de la derecha? Es un sitio de niños NO debería haber publicidad política acá. pic.twitter.com/R0X7QizG2g — Marta Lucía Ramírez. (@mluciaramirez) August 23, 2025

Sin embargo, el mensaje de Marta Lucía Ramírez también ha sido criticado, pues ella pregunta si eso también lo hacen con los “candidatos de derecha” de cara a las próximas elecciones. La lógica indica que este, al ser un espacio para los niños y las familias, no debería estar permeado por la política de ningún sector.

Lo cierto es que el video del presidente Gustavo Petro en una zona a la que él tanto critica no deja de parecer “bastante extraño”, como lo dijo Ramírez, aunque aún no se sabe quién ordenó publicarlo ahí o si se trató de una confusión.

Hasta el momento, el local de juegos no ha dado una respuesta por este video. El centro comercial, tampoco.

Qué tiendas hay en el centro comercial Andino

El centro comercial Andino está ubicado en una de las zonas más seguras y turísticas de Bogotá. A diario, miles de personas transitan por la zona entre trabajadores, vendedores, estudiantes y turistas, convirtiéndola en una de las zonas más visitadas al norte de la capital.

Ofrece marcas que no se encuentran fácilmente en otros centros comerciales del país y combina las compras con restaurantes y vida nocturna, ya que alrededor de él se encuentran bares, discotecas y hoteles de gran categoría.

El Andino se caracteriza por ofrecer una amplia mezcla de marcas nacionales e internacionales, especialmente enfocadas en moda de lujo, accesorios, tecnología y estilo de vida. Entre sus más de 200 locales se encuentran:

Tiendas de moda y lujo: Louis Vuitton, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Massimo Dutti, Zara, Mango, Bimba y Lola, entre otras.

Louis Vuitton, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Massimo Dutti, Zara, Mango, Bimba y Lola, entre otras. Calzado y accesorios: Aldo, Nine West, Tous, Swarovski, Pandora.

Aldo, Nine West, Tous, Swarovski, Pandora. Belleza y cuidado personal: Mac Cosmetics, L’Occitane, Kiehl’s, Sephora (corner store), Farmatodo.

Mac Cosmetics, L’Occitane, Kiehl’s, Sephora (corner store), Farmatodo. Tecnología: iShop (Apple), Samsung, Huawei, Sony.

iShop (Apple), Samsung, Huawei, Sony. Deportes y estilo de vida: Adidas, Nike, Puma, Under Armour.

Adidas, Nike, Puma, Under Armour. Joyerías y relojerías: Hublot, Tag Heuer, Swarovski, Bulgari.

Además de las tiendas de moda, el Andino ofrece una amplia zona gastronómica con restaurantes como Andrés DC Express, Wok, Crepes & Waffles, Starbucks, El Corral Gourmet, entre otros.

También cuenta con cine multiplex (Cinemark), zona de juegos y espacios pensados para toda la familia.

