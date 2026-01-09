Pasadas las 7:30 de la mañana de este viernes 9 de enero, un sonido seco y profundo interrumpió la calma en los hogares de Cúcuta y su área metropolitana.

Sigue a PULZO en Discover

No fue el balanceo habitual de las lámparas lo que alertó a los ciudadanos, sino un estruendo que pareció salir de las entrañas de la tierra, seguido de un sacudón corto, pero violento.

(Vea también: “Le dispararon en la cabeza”: duros detalles de balacera en robo a camioneta en Bogotá)

En cuestión de segundos, las redes sociales se llenaron de reacciones en las que se reportaba una extraña situación. Incluso, algunos usuarios se preguntaron si se había tratado de una explosión.

Lee También

Fue demasiado extraño — Maria delPilar Lopez (@mapicita72) January 9, 2026

Uy mano demasiado fuerte eso, jamás en la vida habia sentido un temblor tan bravo como este y eso que fue de 3.5 jaja https://t.co/uHu61HSulW — 𝓜𝓲𝓰𝓾𝓮𝓵 𝓖𝓪𝓻𝓬𝓮𝓼 ➐ (@grcesp) January 9, 2026

Uy esta vez fue súper fuerte tembló feo feo Cúcuta — ᵀᵃᵗⁱ (@tatisolan03) January 9, 2026

Esta percepción auditiva, inusual para temblores de baja magnitud, puede atribuirse a la naturaleza superficial del sismo y la propagación de ondas sísmicas primarias.

¿Por qué en un temblor se puede escuchar un estruendo?

Ese sonido impactante, que muchos describen como una explosión subterránea, un trueno profundo o el paso de un camión pesado, no es producto de la imaginación; es un fenómeno físico real llamado estruendo sísmico.

Este ocurre por diversas razones:

El choque de las placas y la fractura de la roca

El sonido se origina en el mismo momento en que la tierra se rompe. Cuando las placas tectónicas se deslizan o chocan con fuerza, la ruptura súbita de la corteza terrestre libera una cantidad masiva de energía.

Si el sismo es superficial (poca profundidad) y se está cerca del epicentro, lo que se escucha es literalmente el sonido de la roca sólida, fracturándose a kilómetros bajo tierra.

Las ondas “P” (Primarias)

Un terremoto emite diferentes tipos de ondas. Las primeras en llegar son las Ondas P (longitudinales). Estas ondas viajan muy rápido y funcionan de forma similar a las ondas sonoras: comprimen y expanden el material por el que pasan.

Cuando estas ondas P llegan a la superficie, golpean el aire. El suelo actúa como la membrana de un altavoz gigante, transfiriendo la vibración del suelo al aire, lo que provoca ese sonido de “explosión” o “golpe” seco.

¿Por qué suena antes de que se mueva todo?

Es muy común escuchar el estruendo unos segundos antes de sentir el sacudón fuerte. Esto sucede porque:

Las Ondas P son las más veloces, pero las menos destructivas; ellas traen el sonido.

Las Ondas S (secundarias) son más lentas, pero son las que realmente mueven el suelo con fuerza.

Ese desfase de tiempo permite oír el “rugido” de la Tierra antes de que el movimiento principal se sienta.

¿Cómo fue el temblor en Cúcuta hoy 9 de enero?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) entregó el reporte oficial que confirma por qué la percepción de los ciudadanos fue tan aguda y sonora.

Fecha y hora: 9 de enero de 2026, 07:34 a. m.

Magnitud: 3.5 en la escala de Richter.

Epicentro: San Cayetano, Norte de Santander.

Localización: A escasos 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cúcuta.

Profundidad: Superficial (menor a 30 kilómetros).

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-01-09, 07:34 hora local Magnitud 3.5, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), San Cayetano – Norte de Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe pic.twitter.com/KtTVVPwjsw — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) January 9, 2026

La baja profundidad del evento explica el fuerte estruendo reportado. Al ocurrir tan cerca de la superficie, las ondas P (primarias) se comprimen y golpean el aire al salir del suelo, transformándose en ondas sonoras que el oído humano percibe como una explosión o un trueno lejano.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.