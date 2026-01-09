La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela sacudió hasta la tierra, pues este viernes 9 de enero se sintió un fuerte temblor en la frontera con Colombia por un temblor de 3.5 que tuvo como epicentro el municipio de San Cayetano, Norte de Santander, lo que causó que en Cúcuta, Bucaramanga y más partes se sintiera duro el movimiento telúrico.

“Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-01-09, 07:34 hora local Magnitud 3.5, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), San Cayetano – Norte de Santander, Colombia”, fue el trino del Servicio Geológico.

El periodista de Noticias Caracol Carlos Barragán reportó desde la frontera que el temblor se sintió “bastante fuerte” y que las autoridades activaron las alertas ante posible daños en varias partes del cruce.

Información en desarrollo…

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.