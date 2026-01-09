La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela sacudió hasta la tierra, pues este viernes 9 de enero se sintió un fuerte temblor en la frontera con Colombia por un temblor de 3.5 que tuvo como epicentro el municipio de San Cayetano, Norte de Santander, lo que causó que en Cúcuta, Bucaramanga y más partes se sintiera duro el movimiento telúrico.
“Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-01-09, 07:34 hora local Magnitud 3.5, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), San Cayetano – Norte de Santander, Colombia”, fue el trino del Servicio Geológico.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-01-09, 07:34 hora local Magnitud 3.5, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), San Cayetano – Norte de Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe pic.twitter.com/KtTVVPwjsw
El periodista de Noticias Caracol Carlos Barragán reportó desde la frontera que el temblor se sintió “bastante fuerte” y que las autoridades activaron las alertas ante posible daños en varias partes del cruce.
Información en desarrollo…
Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela
En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.
