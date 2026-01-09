Hacia la 1:39 de este viernes 9 de enero se presentó un temblor de magnitud 3.4 con epicentro en Santa Helena del Opón, en el departamento de Santander. El sismo fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-01-09, 01:39 hora local Magnitud 3.4, Profundidad 108 km, Santa Helena del Opón – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/kwcEdNzDeq
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) January 9, 2026
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-01-08, 19:58 hora local Magnitud 2.7, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Gigante – Huila, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/7t1m41AflY
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) January 9, 2026
Noticia en desarrollo…
