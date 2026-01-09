author
Escrito por:  David Sánchez
Periodista     Ene 9, 2026 - 2:08 am

Hacia la 1:39 de este viernes 9 de enero se presentó un temblor de magnitud 3.4 con epicentro en Santa Helena del Opón, en el departamento de Santander. El sismo fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Lee También

 

Noticia en desarrollo…

 

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.

LO ÚLTIMO