La vida cotidiana en el noreste de Estados Unidos quedó prácticamente paralizada este lunes por una tormenta de nieve que obligó a activar estados de emergencia en ocho territorios y dejó a más de 40 millones de personas bajo condiciones extremas.

El sistema invernal avanzó con acumulados que en algunas zonas podrían rozar los 90 centímetros, ráfagas de viento cercanas a los 90 kilómetros por hora y una visibilidad mínima que complicó desde temprano la movilidad terrestre y aérea. Miles de hogares y negocios sufrieron interrupciones en el servicio eléctrico, con reportes críticos en Nueva York.

Alerta por tormenta en Nueva York

En esa ciudad, el alcalde Zohran Mamdani informó en la tarde que, según los modelos meteorológicos, el punto más severo del fenómeno ya habría quedado atrás. Para ese momento, buena parte del territorio urbano registraba entre 40 y 50 centímetros de nieve, con previsión de que se sumaran algunos centímetros adicionales antes de finalizar la jornada.

Uno de los mayores acumulados se presentó en el aeropuerto de Providence, en Rhode Island, donde se contabilizaron 83 centímetros y no se descartaba que la cifra siguiera aumentando.

Aunque en Nueva York se permitió nuevamente la circulación de vehículos no esenciales desde el mediodía, las autoridades insistieron en que los desplazamientos siguen siendo peligrosos por las condiciones de las vías.

Cancelaciones de vuelo por tormenta en Estados Unidos

El golpe también se sintió con fuerza en el tráfico aéreo. Más de 6.000 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos durante el día, mientras cientos registraron retrasos. Además, cerca de 2.000 operaciones ya habían sido suspendidas de forma preventiva para el martes, de acuerdo con datos del portal FlightAware.

Frente al alcance del temporal, los gobernadores de Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Rhode Island declararon la emergencia para atender los efectos de la tormenta y coordinar las acciones de respuesta en cada estado.

