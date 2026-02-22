Después de la grave situación que golpeó al Caribe colombiano en los últimos días, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) lanzó una nueva alerta: un frente frío se aproxima y podría volver a poner en jaque a varias regiones del país entre el 22 y el 26 de febrero.

Lluvias intensas y ambiente fresco: Ideam alerta por fuerte aumento de precipitaciones en Colombia en febrero

Según el comunicado oficial de la UNGRD, el fenómeno avanzará sobre el mar Caribe colombiano y traería consigo más lluvias, incremento en la velocidad de los vientos y mayor altura del oleaje. El llamado es a no bajar la guardia.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que se espera aumento de precipitaciones en las regiones Insular, Caribe, Andina y Pacífica.

La entidad pidió especial atención en el Golfo de Urabá y en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, centro y sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.

De acuerdo con la información oficial, estas condiciones podrían elevar el riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, sobre todo en zonas ribereñas y de alta pendiente.

#EsNoticia | Nuevo frente frío podría incidir sobre el Caribe colombiano y su área insular ● De acuerdo con el @IDEAMColombia, entre el 22 y el 25 de febrero en las regiones Caribe, Andina y Pacífica se prevé aumento de las precipitaciones por este evento y otros fenómenos… pic.twitter.com/8gF58bKA3g — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) February 22, 2026

Piden tomar precauciones por nuevo frente frío

En el plano marítimo, la Dirección General Marítima (DIMAR) proyecta vientos del norte–noreste entre 30 y 50 km/h y olas que podrían alcanzar entre 2,3 y 3,2 metros en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en las Islas Cayos del Norte. También se prevé oleaje entre 2,0 y 3,0 metros en sectores del litoral de Bolívar, Atlántico y Magdalena, con alteraciones calificadas como significativas.

Ante este panorama, la UNGRD emitió recomendaciones específicas. En la región Caribe y el Archipiélago se pidió vigilar zonas costeras críticas, asegurar techos e infraestructura liviana, informar a pescadores y al sector turismo, alejarse del mar cuando sea necesario, proteger embarcaciones, revisar redes eléctricas y acatar las instrucciones oficiales.

“Vigilar zonas costeras críticas, asegurar techos e infraestructura liviana e informar a pescadores y sector turismo, alejarse de la costa, asegurar las embarcaciones, revisar las redes eléctricas y acatar las recomendaciones oficiales, vigilar el comportamiento de los ríos, limpiar los drenajes, prepararse en caso de evacuaciones y reportar a UNGRD. No transitar por zonas inundadas, consumir agua potable y evacuar a tiempo. Aplicar cierres preventivos, reforzar vigilancia en salud e informar a visitantes. Monitorear laderas y activar alertas tempranas”, expuso la UNGRD.

Alerta por lluvias en el Pacífico Colombiano

También recomendó monitorear el comportamiento de los ríos, limpiar drenajes, prepararse para eventuales evacuaciones y evitar transitar por zonas inundadas.

En la región Pacífica, el llamado es a monitorear laderas, activar alertas tempranas, evitar áreas de riesgo, reportar grietas o desprendimientos, vigilar corredores viales y cuencas, no movilizarse por vías rurales durante lluvias intensas y trasladar animales a zonas seguras.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.