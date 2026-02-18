Las comunidades del litoral Pacífico colombiano deberán estar atentas durante la próxima semana por un aumento inusual en el nivel del mar debido a la alerta preventiva que lanzó la Dirección General Marítima (Dimar) ante la llegada de la llamada marea de puja, un fenómeno que elevaría y bajaría el nivel del océano con mayor intensidad de lo habitual.

El incremento se presentaría entre el 16 y el 23 de febrero de 2026 y afectaría especialmente a zonas costeras de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. La advertencia incluye a poblaciones como Bahía Solano, Guapi, Juanchaco en Buenaventura y Tumaco, donde podrían registrarse inundaciones en sectores bajos cercanos a la línea de costa.

El día en que el mar alcanzaría su punto más alto en el Pacífico colombiano

El fenómeno está asociado a la fase de Luna Nueva, momento en el que la Tierra, la Luna y el Sol se alinean. Esa posición provoca que la fuerza gravitacional combinada ejerza mayor atracción sobre los océanos, lo que se traduce en mareas más altas en pleamar y descensos más marcados en bajamar, según indicó el teniente de fragata Santiago Moyano Medina en declaraciones recogidas por El País de Cali.

El día con mayor impacto sería el viernes 20 de febrero. Para esa jornada se esperan picos importantes: en Buenaventura el nivel podría alcanzar hasta 4,63 metros hacia las 6:27 p. m.; en Bahía Solano, 3,86 metros sobre las 5:58 p. m.; y en Tumaco, 3,77 metros cerca de las 6:07 p. m. Estas condiciones podrían complicar actividades portuarias, turísticas y de pesca artesanal.

Durante la marea descendente existirían riesgos adicionales para embarcaciones pequeñas, bañistas y trabajadores del sector marítimo, debido a la fuerza de las corrientes. Por ello, la autoridad marítima pidió extremar precauciones y acatar las indicaciones oficiales para evitar emergencias en playas y muelles.

Finalmente, Dimar mantendrá seguimiento constante al comportamiento del mar y divulgará actualizaciones si se presentan variaciones relevantes. Las autoridades insistieron en que la prevención es clave para proteger la vida en el litoral pacífico colombiano.

