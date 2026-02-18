El mandatario volvió a pronunciarse este miércoles 18 de febrero sobre la muerte del niño Kevin Acosta, el menor de siete años con hemofilia A severa cuyo fallecimiento ha levantado una ola de indignación nacional y cuestionamientos al sistema de salud.

Sus declaraciones vuelven a causar controversia, ya que el mandatario insistió en que el “autocuidado” y la responsabilidad familiar son factores determinantes, en lugar de referirse directamente a la falta del medicamento que necesitaba el menor.

El pronunciamiento se dio durante un evento en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, donde el jefe de Estado defendió sus anteriores comentarios sobre el caso y reiteró que no todo puede atribuirse al Estado.

“Es indispensable que los niños y las niñas se cuiden al máximo posible. Ayer me levantaban por decir esto mismo, pero es que no todo responde al Estado, ni puede responder, porque perderíamos la libertad. El autocuidado es fundamental y no se puede, por un asunto de pelea electoral, desconocer”, afirmó el presidente.

Durante su intervención, Petro enfatizó que la responsabilidad principal en el cuidado de los menores recae en sus familias, aunque reconoció que el Estado debe cumplir un papel de apoyo. “Es la familia la que primero cuida a sus niños y el Estado debe ayudar”, expresó el mandatario.

No obstante, fue más allá al señalar que las condiciones familiares pueden influir directamente en la protección de los menores, especialmente en contextos de vulnerabilidad social.

“Allí donde la familia sea débil, porque lo es, sea porque no llega al ingreso suficiente, sea porque murió alguien fundamental, sea porque el hombre no tuvo las responsabilidades que tenía que tener una vez procreó, sea porque la mujer a veces tampoco tomó las responsabilidades —lo sabemos en estos barrios populares—, entonces se va fracturando el cuidado del niño y de la niña”, sostuvo.

Estas declaraciones han sido interpretadas por distintos sectores como una forma de trasladar la responsabilidad hacia el entorno familiar, en medio de las denuncias sobre la falta de continuidad en el tratamiento médico del menor.

Caso de Kevin Acosta: declaraciones del Gobierno han caído mal

Las palabras del mandatario llegan en medio de un intenso debate, luego de que la familia de Kevin denunciara que el niño no había recibido el medicamento especializado que debía aplicarse periódicamente para controlar su enfermedad.

Según sus allegados, el menor llevaba más de dos meses sin tratamiento tras quedar sin IPS asignada, lo que lo dejó en una situación de extrema vulnerabilidad frente a cualquier lesión.

Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, se pronunció sobre el caso durante el consejo de ministros del lunes 16 de febrero. Allí afirmó que al menor no se le debía permitir montar en bicicleta porque un golpe podría afectarlo gravemente debido a su enfermedad, desconociendo que los pacientes con este diagnóstico sí pueden hacer actividad física siempre y cuando reciban el tratamiento con regularidad.

“Kevin llegó a un hospital público en el Huila, después de un accidente, desafortunado, porque montó en bicicleta. A un hemofílico hay que restringir ese tipo de situaciones”, indicó el jefe de la cartera de Salud en referencia a actividades que impliquen riesgo de trauma.

Aunque el Gobierno ha insistido en que no puede haber negligencia ni fallas en el suministro, el caso sigue levantando cuestionamientos sobre la continuidad en la atención de pacientes con condiciones complejas.

