Así como la mamá de Kevin Arley Acosta Pico cuestionó al presidente Gustavo Petro, el caso de la muerte del niño de 7 años diagnosticado con hemofilia A severa y que tuvo un accidente en bicicleta desembocó en un nuevo señalamiento.

Paloma Valencia presentó queja disciplinaria en contra del Ministro de Salud, quien deberá responder ante la Procuraduría luego de que la senadora y precandidata presidencial interpuso el recurso por presunta negligencia en el caso, luego de un comentario que provocó indignación.

“¿Hay algo más indignante que este Gobierno diciendo que la culpa de la muerte de un niño con hemofilia, Kevin Arley, es culpa de la mamá y dejarlo montar en bicicleta?. Todos los niños montan bicicleta, lo que no hay es gobiernos irresponsables y asesinos como este, que no pagan la salud, ni los medicamentos y entonces se supone que los niños que tienen alguna enfermedad se tienen que quedar encerrados en un cuarto”, aseveró en declaraciones replicadas por Blu Radio.

La muerte del menor causó conmoción y abrió un fuerte debate sobre la atención en el sistema de salud en Colombia. El caso tomó relevancia luego de que su madre denunciara presuntas fallas médicas y múltiples obstáculos tras el fallecimiento.

Lo cierto es que la acción de Valencia llegó luego de un comentario del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo sobre el caso del menor, como reacción a las pullas por la crisis de medicamentos y con una mención sobre las restricciones que considera que requería el menor.

“El caso de Kevin, desafortunado, la información que tenemos es que el niño tuvo este accidente en bicicleta. Y es entendible que los niños que sufren hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento”, indicó durante una sesión del consejo de ministros de este lunes 16 de febrero de 2026. A pesar de ese comentario, el funcionario del gobierno Petro también se refirió en esa intervención a una investigación para determinar si hubo negligencia en la atención del niño.

“Lamentable lo que pasó con Kevin. Habrá que hacer una investigación muy detenida, presidente. Y si la responsabilidad recae en las personas que no habrían atendido oportunamente este caso, por supuesto, lo investigaremos a fondo”, añadió.

¿Qué pasó con Kevin Arley, el niño con hemofilia que murió en Colombia?

Kevin padecía una enfermedad llamada hemofilia que requiere tratamiento constante para evitar hemorragias graves. Según relató su madre, Katherine Pico, el menor necesitaba un medicamento esencial para controlar su condición. Sin embargo, durante varias semanas no lo habría recibido de manera oportuna por parte de la EPS a la que estaba afiliado.

La situación se complicó cuando el niño sufrió una caída mientras montaba bicicleta. Debido a su diagnóstico, cualquier golpe representaba un riesgo mayor. Fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, pero allí comenzaron nuevos problemas.

De acuerdo con la denuncia, Kevin habría permanecido más de 24 horas sin recibir el tratamiento indicado. La razón, según la familia, estuvo relacionada con trámites administrativos y autorizaciones que retrasaron la atención. Mientras tanto, su estado de salud empeoraba.

La madre también aseguró que su hijo fue remitido a diferentes instituciones antes de lograr una atención especializada. Este recorrido entre centros médicos fue calificado por ella como un posible “paseo de la muerte”, una práctica que ha sido ampliamente cuestionada en el país.

Con el paso de los días, finalmente se autorizó su traslado a un hospital en Bogotá. Para entonces, su condición era crítica. Aunque existía esperanza de estabilizarlo, el menor falleció días después de su ingreso.

Luego de la muerte, la familia enfrentó nuevas dificultades. Katherine Pico denunció demoras para recuperar el cuerpo de su hijo y trasladarlo a Santander. Según explicó, hubo inconvenientes administrativos en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La madre afirmó que tuvo que insistir mediante llamadas y la difusión de videos para lograr la entrega del cadáver y poder ejecutar las exequias. El caso ha provocado indignación y reavivó el debate sobre la eficiencia y los tiempos de respuesta del sistema de salud colombiano.

