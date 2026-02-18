La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia puso en la mira a la exministra de Salud Carolina Corcho y al actual jefe de esa cartera, Guillermo Jaramillo, por lo que calificó como nombramientos polémicos relacionados con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

El señalamiento fue hecho por Pablo Bustos, director de esa organización, quien anunció que se radicaron quejas y denuncias formales por un presunto conflicto de intereses que involucraría al vicepresidente del fondo, Herman Bayona.

Según explicó Bustos, la denuncia advierte que la esposa de Bayona, Paola Galán, se desempeñaba en ese momento como superintendente delegada de Investigaciones Administrativas en la Superintendencia Nacional de Salud, entidad encargada de ejercer vigilancia sobre la Fiduprevisora y el propio Fomag, así como de imponer eventuales sanciones.

“La Red de Sabiduría de Colombia radicó quejas y denuncias formales contra el vicepresidente del FOMAG, Herman Bayona, por un presunto conflicto de intereses. Según lo señalado, su esposa, Paola Galán, se desempeñaba para entonces como superintendente delegada de Investigaciones Administrativas en la Superintendencia de Salud, entidad encargada de vigilar tanto a la Fiduprevisora como al FOMAG y de imponer eventuales multas”, señaló Bustos.

De acuerdo con el director de la Red de Veedurías, esa conducta “sería sancionable y reprochable desde el punto de vista del Estatuto Anticorrupción”. Además, agregó que el entonces director jurídico de la Supersalud, Salomón Figueroa, “también habría terminado vinculado al caso”.

El actúal vicepresidente del Fomag @FomagOficial Herman Bayona se habría posesioado incurso en un conflicto de intereses porque su ex esposa era la jefe de investigaciones de la Supersalud que habria tratado de multar a la Fiduprevisora y al Fomag y oh sorpresa llega su esposo… pic.twitter.com/TcAv5bcnoY — RED DE VEEDURIAS DE COL-Pablo Bustos: “no+ratas” (@redveeduriascol) February 17, 2026

El vocero de la organización lanzó cuestionamientos directos sobre las responsabilidades políticas alrededor del caso. “¿Qué dirán frente a esta situación el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal? ¿Cómo responderá la exministra Carolina Corcho y qué postura asumirá el actual ministro de Salud, Guillermo Jaramillo?”, planteó.

Las denuncias buscan que las autoridades competentes revisen si existió o no un conflicto de intereses en la estructura directiva del Fomag y si se vulneraron normas del Estatuto Anticorrupción en medio de decisiones relacionadas con el manejo del fondo del magisterio.

