Un temblor se registró en Colombia en la madrugada de este miércoles 18 de febrero, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 2.8 y su epicentro se ubicó en el municipio de Mutatá (Antioquia).

De acuerdo con el reporte oficial, el sismo ocurrió en horas de la madrugada y presentó una profundidad superficial, característica que puede permitir que sea percibido levemente por algunas personas cercanas al epicentro, aunque sin causar mayores afectaciones.

Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni personas lesionadas como consecuencia del evento. Organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo preventivo ante cualquier eventualidad.

Colombia es un país con alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas Nazca, Caribe y Suramericana, por lo que este tipo de movimientos resultan frecuentes en distintas regiones del territorio nacional.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-02-18, 03:15 hora local Magnitud 2.8, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Mutatá – Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/ECzetcQ8cO — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) February 18, 2026

Temblor en océano Pacífico

Otro evento sísmico fue reportado a las 22:10 p. m. del martes con epicentro en el Océano Pacífico y una magnitud de 2.8. La profundidad de ese temblor fue inferior a 30 kilómetros, según el SGC.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-02-17, 22:10 hora local Magnitud 2.8, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Océano Pacífico ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/Hbcxt5Vbvi — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) February 18, 2026

