Colombia se despertó este viernes 13 de febrero con un fuerte temblor que sacudió al país sobre las 6:45 de la mañana. La magnitud del movimiento telúrico fue de 4.7 con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó y con una profundidad de 105 kilómetros.

Por ahora no se han registrado emergencias en algunos de estos puntos; sin embargo, las autoridades han activado las alertas en caso de que se requiera. En redes sociales, ciudadanos reportaron las sensaciones que tuvieron con el sacudón. En Bogotá casi no se percibió el sismo.

“Se movió mi cama fuerte, pero pasó rápido”, “se sintió en Manizales”, “fuerte en Pereira”, “se sacudió Quibdó”, fueron algunos de los comentarios que reaccionaron al fuerte temblor de este viernes.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-02-13, 06:40 hora local Magnitud 4.7, Profundidad 105 km, San José del Palmar – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/n3nm2sOdk5 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) February 13, 2026

Información en desarrollo…

