El crimen organizado volvió a golpear Bogotá, revelando su rostro cruel en la muerte del empresario del sector arrocero, Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón. Sucedió el pasado 11 de febrero en plena luz del día, a la salida de un gimnasio ubicado en la calle 85, zona de altos ejecutivos y rutilantes émulos de Wall Street. La escena, captada por cámaras de seguridad, expone la meticulosidad de un plan ejecutado con precisión quirúrgica.

Según las imágenes registradas por estas cámaras, la víctima principal, Gustavo Andrés Aponte, es seguida por un sicario vestido formalmente. Este último no parece sospechoso, camina de lado a lado de la calle, teléfono en mano, momento en el que, según se observa, recibe una llamada justo cuando Aponte se dirige hacia un parqueadero. La secuencia sugiere una planeación milimétrica y una posible coordinación externa para indicar el momento exacto de la salida de Aponte y su escolta.

Esta narrativa transmitida por las imágenes obliga a las autoridades a examinar si el sicario actuó solo o tuvo un cómplice vigilando los movimientos de las víctimas. Según Noticias Caracol, al menos tres sicarios estuvieron involucrados: uno como ejecutor directo a las afueras del gimnasio; otro haciendo labores de campanero, y el último apoyando en la logística de escape.

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra era más que un empresario exitoso. Oriundo de Casanare, consolidó una marca de arroz a nivel nacional y se constituyó como una figura relevante en la agroindustria colombiana. Pero su faceta empresarial no opacaba su labor social. “Además era miembro principal de una fundación que apoya a niños vulnerables en Patio Bonito”, confirmó El Tiempo.

Además, Néstor Morales en Blu Radio dio detalles de la posible razón por la que el empresario Gustavo Aponte fue asesinado en esta zona exclusiva de Bogotá: “Era un hombre muy conectado con la virgen y fue asesinado aparentemente porque su empresa, dedicada al sector del arroz, no pagó una vacuna, no pagó una extorsión”.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

