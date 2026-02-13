Un nuevo temblor sacudió buena parte de Colombia en la mañana del 13 de febrero. Según el Servicio Geológico Colombiano, fue sobre las 6:40 a. m. y tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en Chocó y fue de magnitud 4.7.
Según reportes de seguidores del SGC, se sintió en Ibagué, Manizales, Pereira, Armenia y Medellín. La profundidad fue 105 kilómetros.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-02-13, 06:40 hora local Magnitud 4.7, Profundidad 105 km, San José del Palmar – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/n3nm2sOdk5
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) February 13, 2026
Es el segundo temblor en tres días de esa magnitud. El pasado 11 de febrero se reportó uno cerca de la 1:00 a. m. en Los Santos, Santander. Ese evento sísmico fue de 4.8 de magnitud y una profundidad de 143 kilómetros.
