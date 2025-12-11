El jueves 11 de diciembre de 2025, a las 2:35 a.m. se registró un sismo de magnitud 3.3 en el municipio de Los Santos, departamento de Santander, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El epicentro se situó a una profundidad de 145 kilómetros y a 7 kilómetros del centro del municipio.

“El SGC invitó a la ciudadanía a reportar cualquier percepción de temblores mediante el formulario ‘Sismo Sentido’ disponible en su página oficial, con el ánimo de mejorar el monitoreo y seguimiento de estos eventos sísmicos”, citó la entidad.

Colombia es una nación con constante actividad sísmica. En promedio, se registran alrededor de 2.500 sismos mensuales, siendo Los Santos uno de los lugares con mayor incidencia en estas cifras debido a su ubicación geográfica, en lo que se conoce técnicamente como “Nido Sísmico de Bucaramanga”.

Este lugar, ubicado en el departamento de Santander, es fácilmente identificable debido a la elevada frecuencia de movimientos telúricos que presencia. Se estima que aproximadamente el 60 % de los sismos que suceden en Colombia tienen su epicentro en esta región.

Precisamente, el pasado miércoles un fuerte sismo de 5.8 se sintió en diferentes partes del país a las 3:28 a. m., cuando la tierra se sacudió y despertó a miles de colombianos que reportaron movimientos en ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Cúcuta.

El uso de las nuevas tecnologías también ha facilitado a los colombianos manejar estas situaciones. Por ejemplo, la plataforma de Google ha implementado el sistema “ShakeAlert”, un importante mecanismo de asistencia que proporciona una herramienta de prevención y alerta temprana.

El “ShakeAlert” consta de una red de 1.675 sensores sísmicos, los cuales están distribuidos a nivel nacional y tienen la función de analizar varios datos que permiten determinar con exactitud la ubicación y magnitud de los sismos. Una vez estos datos son analizados, se envía una notificación a los usuarios por medio del sistema de alertas de Android.

Para activar las notificaciones de “ShakeAlert” los usuarios deben dirigirse a la opción “Seguridad y emergencia” en la configuración de su teléfono, posteriormente seleccionar “Alertas de terremotos” y activar la función. En algunos teléfonos móviles, la opción se encuentra en “Ubicación” y luego en “Avanzada”.

