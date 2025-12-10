En la madrugada de este miércoles 10 de diciembre de 2025, Colombia vivió un abrupto despertar tras la ocurrencia de un sismo de magnitud 5.8, con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor se produjo a un excepcionalmente profundo nivel de 150 kilómetros, lo que permitió que su efecto se expandiera a diversas regiones del país, como informó Blu Radio.

La actividad sísmica, que se registró a las 3:27 de la madrugada, provocó a los colombianos abandonar sus hogares de forma preventiva en varias regiones del país. “Fue alarmante despertar en medio del sismo, debimos evacuar en pijama, todos en el barrio estábamos en la calle atemorizados” relató una residente de Bucaramanga a través de las redes sociales.

El fuerte estruendo despertó no solo a los habitantes de Los Santos, sino también a los de otras ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Duitama. Sin duda, la profundidad del epicentro fue un factor determinante en la amplia propagación de la energía sísmica, como explicaba el SGC. Al ser un sismo tan profundo, logra diseminarse de manera más intensa, razón por la que también se percibió con fuerza en la región del centro país.

De hecho, un video que circula en redes sociales mostró el momento exacto en el que se registró el temblor de este miércoles, cuando en un calle del sur de Bogotá quedó evidenciado cómo se movieron los cables, los postes y hasta las estructuras de las casas.

En respuesta al evento, las autoridades, incluyendo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los cuerpos de bomberos de Cundinamarca y Bogotá, hicieron un barrido preliminar para evaluar posibles daños. Según la UNGRD, hasta el momento, no se han reportado daños graves ni personas lesionadas.

Las redes sociales se inundaron de testimonios y vivencias de colombianos que vieron interrumpido su descanso por el movimiento telúrico. En Bogotá, ciudadanos describieron la experiencia como “fuerte”, en especial en los pisos altos de las edificaciones. También fueron frecuentes los comentarios humorísticos y los memes.

