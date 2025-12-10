En medio de un huracán mediático y legal que ha estremecido a las Fuerzas Militares de Colombia, aparece el nombre del general Juan Miguel Huertas, acusado de tener vínculos con las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Calarcá’. Sin embargo, el general ha respondido con firmeza a estas acusaciones, negando cualquier tipo de relación con este grupo y atribuyendo estas afirmaciones a un caso de suplantación de identidad, como informó W Radio.

En una entrevista con La W, el general Huertas negó categóricamente cualquier vínculo con el mencionado grupo. “Nunca me he reunido ni hablado con ‘Calarcá’, ni con sus emisarios o cabecillas”, aseveró Huertas, desestimando cualquier conexión con los grupos armados ilegales, según dijo en la citada emisora.

El nombre del general Huertas emergió tras la publicación de un informe investigativo de Noticias Caracol que apuntaba a las disidencias de las Farc como beneficiarias de información confidencial sobre operaciones militares y códigos de radio del Ejército. Todo esto, supuestamente facilitado por el general Huertas y Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, de acuerdo con la cadena radial.

Huertas hace hincapié en que las informaciones que lo vinculan con las disidencias de las Farc son el resultado de una suplantación de identidad. En su relato recuerda un incidente en 2020, en el que alguien se hacía pasar por él. Un director de una Escuela de Caballería había estado hablando por teléfono con una supuesta persona que decía ser él, situación que dejó en evidencia el engaño.

Según lo expresado por Huertas, no solo desestima cualquier comunicación con ‘Calarcá’ o sus cabecillas, sino que pide pruebas irrefutables para respaldar las acusaciones contra él. De lo contrario, las acusaciones perderían su validez. Mientras tanto, tanto la Fiscalía como la Procuraduría General de la Nación llevan a cabo investigaciones y medidas disciplinarias. De hecho, la Procuraduría ha suspendido provisionalmente a Huertas y a Mejía por presuntas relaciones y suministro de información a las disidencias, según el informe periodístico.

Este escándalo pone en el punto de mira no sólo a figuras de las Fuerzas Militares, sino también a actores políticos y gobernadores de regiones donde operan las disidencias. Un ejemplo de esto es el gobernador de Caquetá, quien se presume tuvo una reunión en secreto con alias ‘Calarcá’.

