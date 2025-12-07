El municipio de Balboa, en el sur del Cauca, vivió una tarde de terror este sábado luego de que una motocicleta cargada con explosivos fuera detonada a pocos metros de la estación de Policía y muy cerca del parque principal.

(Lea también: Terror en Cauca: moto cargada con explosivos fue detonada cerca de estación de Policía)

Un video de seguridad divulgado en redes sociales muestra con crudeza el instante de la explosión que dejó 15 personas heridas, entre ellas una niña de 7 años, y causó graves daños materiales.

Las imágenes captadas por una cámara en la zona muestran una escena aparentemente normal. En el video se observa la motocicleta estacionada junto a otras motos y un camión, muy cerca de la estación de Policía. Frente al vehículo hay cuatro personas conversando.

Momento de la explosión en Balboa,Cauca. pic.twitter.com/zvJjxxTySv — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) December 7, 2025

En pocos segundos, la tranquilidad se convierte en caos. La moto —cargada con un artefacto explosivo— estalla repentinamente. La onda explosiva levanta llamas y fragmentos de metal, mientras vidrios y escombros salen disparados hacia las edificaciones cercanas.

El estallido afectó de inmediato un vehículo particular que estaba estacionado al lado de la moto. En el video se ve cómo su conductor, visiblemente aturdido, desciende rápidamente y corre para ponerse a salvo. Las personas que conversaban al frente también salen despavoridas, intentando huir del lugar en medio del humo, las llamas y los gritos.

Atentado en Cauca destruyó el Comité de Cafeteros de Balboa

El estallido provocó daños en el sector comercial donde ocurrió. Uno de los inmuebles más afectados fue la Cooperativa de Caficultores del Cauca, que funciona como punto de acopio para productores locales. Las llamas alcanzaron su fachada, parte de la estructura y la bodega.

🔸Motocicleta acondicionada con explosivos explotó en el centro de Balboa, Cauca, cerca de la Estación de policía. Por el momento se tiene reporte de un incendio estructural a la sede de la Cooperativa de Caficultores y un vehículo que se encontraba cerca de la zona. pic.twitter.com/wvPImRRNIx — 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐈𝐀𝐒 (@Regional_col) December 7, 2025

Locales comerciales, viviendas y vehículos cercanos también resultaron afectados, lo que da cuenta de la magnitud del artefacto explosivo utilizado.

Aunque ninguna organización se ha atribuido el ataque, las autoridades no descartan la responsabilidad del frente Carlos Patiño, una de las estructuras más violentas de las disidencias de las Farc comandadas por alias ‘Iván Mordisco’.

Este grupo armado tiene amplia presencia en el sur del Cauca y ha sido señalado en múltiples atentados y hostigamientos en municipios como Argelia, El Tambo y el propio Balboa.

Sus acciones suelen estar dirigidas contra estaciones de Policía, servidores públicos y unidades militares, en medio de una disputa territorial por corredores estratégicos del narcotráfico y la minería ilegal.

