Un sismo de magnitud 2.5 se registró en la madrugada de este 10 de marzo de 2026 en el municipio de Cáceres, en el departamento de Antioquia, según el reporte más reciente del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el boletín actualizado a las 00:53 de la madrugada (hora local), el movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, una característica que puede hacer que este tipo de eventos sísmicos se perciban con mayor facilidad en zonas cercanas al epicentro, aunque su magnitud sea baja.

Hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas afectadas, debido a que se trató de un sismo de baja intensidad. Sin embargo, las autoridades mantienen monitoreo permanente de la actividad sísmica en esta región del país.

El SGC invitó a los ciudadanos que hayan percibido el movimiento a reportar su experiencia a través del formulario ‘Sismo sentido‘, una herramienta que permite recopilar información sobre cómo se perciben estos eventos en distintas zonas y mejorar el seguimiento de la actividad sísmica en Colombia.

Lee También

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-03-10, 00:53 hora local Magnitud 2.5, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Cáceres – Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/HIhR0DaZ1k — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) March 10, 2026

Temblor de magnitud 4.7 se registró en Colombia

Un sismo de magnitud 4.7 se registró en la tarde del 9 de marzo de 2026 con epicentro en El Cairo, en el departamento del Valle del Cauca, según el reporte del SGC. El movimiento telúrico ocurrió hacia las 5:11 p. m. y tuvo una profundidad cercana a los 80 kilómetros.

Aunque el epicentro se ubicó en el suroccidente del país, varios ciudadanos reportaron que el temblor se percibió en distintas ciudades. Entre los lugares donde se sintió el movimiento están Cali, Medellín, Manizales, Armenia y Pereira, donde usuarios compartieron sus reacciones en redes sociales ante la sacudida.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, el sismo duró solo unos segundos, pero fue lo suficientemente perceptible para causar sorpresa en varias zonas del país. Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas lesionadas por este evento sísmico.

¿Por qué tiembla con frecuencia en Colombia? La actividad sísmica en Colombia se explica principalmente por su ubicación en una zona donde interactúan varias placas tectónicas. En esta región del planeta confluyen la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe, cuyo movimiento constante libera energía en forma de temblores. Según la entidad encargada, el país registra miles de sismos cada año, aunque la mayoría son de baja magnitud y no suelen ser percibidos por la población. Muchos de estos eventos se concentran en zonas con alta actividad tectónica, como el Nido Sísmico de Bucaramanga, considerado uno de los puntos con mayor frecuencia de sismos en el mundo. Además de la interacción entre placas, la presencia de fallas geológicas activas en varias regiones del territorio también influye en la ocurrencia de temblores. Estas fracturas en la corteza terrestre acumulan tensión con el paso del tiempo y, cuando esa energía se libera, se producen los movimientos sísmicos que pueden sentirse en diferentes ciudades del país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.