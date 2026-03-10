Un sismo de magnitud 2.5 se registró en la madrugada de este 10 de marzo de 2026 en el municipio de Cáceres, en el departamento de Antioquia, según el reporte más reciente del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
De acuerdo con el boletín actualizado a las 00:53 de la madrugada (hora local), el movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, una característica que puede hacer que este tipo de eventos sísmicos se perciban con mayor facilidad en zonas cercanas al epicentro, aunque su magnitud sea baja.
Hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas afectadas, debido a que se trató de un sismo de baja intensidad. Sin embargo, las autoridades mantienen monitoreo permanente de la actividad sísmica en esta región del país.
El SGC invitó a los ciudadanos que hayan percibido el movimiento a reportar su experiencia a través del formulario ‘Sismo sentido‘, una herramienta que permite recopilar información sobre cómo se perciben estos eventos en distintas zonas y mejorar el seguimiento de la actividad sísmica en Colombia.
Temblor de magnitud 4.7 se registró en Colombia
Un sismo de magnitud 4.7 se registró en la tarde del 9 de marzo de 2026 con epicentro en El Cairo, en el departamento del Valle del Cauca, según el reporte del SGC. El movimiento telúrico ocurrió hacia las 5:11 p. m. y tuvo una profundidad cercana a los 80 kilómetros.
Aunque el epicentro se ubicó en el suroccidente del país, varios ciudadanos reportaron que el temblor se percibió en distintas ciudades. Entre los lugares donde se sintió el movimiento están Cali, Medellín, Manizales, Armenia y Pereira, donde usuarios compartieron sus reacciones en redes sociales ante la sacudida.
De acuerdo con los reportes ciudadanos, el sismo duró solo unos segundos, pero fue lo suficientemente perceptible para causar sorpresa en varias zonas del país. Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas lesionadas por este evento sísmico.
