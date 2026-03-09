Un sismo de magnitud 4.7 se registró en la tarde de este lunes en el suroccidente del país y fue percibido en decenas de municipios de la región andina, según reportes ciudadanos recopilados en plataformas de monitoreo.

El movimiento telúrico ocurrió a las 5:11 de la tarde (hora local) con epicentro en El Cairo y una profundidad de 91 kilómetros, de acuerdo con los datos divulgados tras el evento.

De acuerdo con la plataforma Sismo Sentido, el temblor fue reportado por al menos 626 personas y se sintió en 96 centros poblados del país.

Dónde se sintió el temblor de hoy

Los reportes ciudadanos indican que el movimiento se percibió con mayor intensidad en varios departamentos del Eje Cafetero y el suroccidente colombiano, entre ellos Caldas, Tolima, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Antioquia.

El hecho de que el epicentro se ubicara en el norte del Valle del Cauca explica que esta región y los territorios cercanos hayan registrado la mayor cantidad de reportes.

Incluso en Cali, capital del departamento, varios ciudadanos informaron haber percibido el movimiento a través de la misma plataforma.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas tras el sismo, aunque las autoridades y organismos de monitoreo continúan revisando la información.

Dosquebradas se sintió 3 segundos de terror — MvAngie (@angie19854) March 9, 2026

Sentido en Manizales, corto pero moderadamente intenso. — Sergio (@ssicomoro) March 9, 2026

Lo sentí, sur de cali casi 5 segundos de duración. Fuerte. — ivan camilo ramos (@ivancamioramos) March 9, 2026

Se sintió en el sur de Cali… Pero fue como un sacudon seco y algo duro y ya… Mejor me movía mi ex 🥴 — Kathleen 🥳✨ (@kathleenmilady) March 9, 2026

