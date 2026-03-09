El Idiger informó que durante la tarde de este lunes se registran lluvias de variada intensidad en varios sectores de Bogotá, incluso con episodios de granizo en algunas zonas de la capital.

Según el reporte oficial, las precipitaciones afectan principalmente a las localidades de Usaquén, Suba, Chapinero, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme.

En redes sociales, varios ciudadanos han reportado la caída de granizo, especialmente en el norte de la ciudad. Un usuario en la red social X señaló que la lluvia estuvo acompañada de granizo y describió que “las vías son ríos congelados”, además de advertir que algunos vehículos han tenido dificultades para salir de parqueaderos debido a la acumulación de hielo.

Lluvia en #Bogotá #granizo en el norte la vías son ríos congelados autos con problemas para salir de parqueaderos pic.twitter.com/TpGJyEnD0u — Ricardo Gaviria (@rickgaviria) March 9, 2026

Cómo está la movilidad en Bogotá este lunes 9 de marzo

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los corredores principales con mayor flujo vehicular en la tarde de este lunes son la Avenida Ciudad de Cali, Avenida Boyacá, Autopista Norte y Autopista Sur.

Teniendo en cuenta el reporte de lluvias en varios sectores de la ciudad, recomientan a los conductores conducir con precaución ante la baja visibilidad para evitar accidentes.

