Lo que parecía una reunión rutinaria entre vecinos terminó convertido en una escena de angustia que hoy circula en redes sociales. Más de 200 residentes de un conjunto en la localidad de Suba vivieron momentos de pánico cuando un fuerte ventarrón levantó y derribó la carpa bajo la que se refugiaban durante una asamblea comunitaria.

El hecho ocurrió en la tarde del viernes 7 de marzo en el conjunto residencial Mirador del Parque, cerca del CEFE Fontanar del Río, en el noroccidente de Bogotá. Los habitantes del lugar se encontraban reunidos para discutir asuntos administrativos del conjunto cuando el clima cambió de forma repentina.

En cuestión de minutos, el cielo se oscureció y comenzó un aguacero acompañado de intensas ráfagas de viento. Para continuar con la reunión y evitar mojarse, muchos de los asistentes se ubicaron debajo de una carpa instalada para este tipo de encuentros.

Sin embargo, lo que parecía una solución momentánea terminó convirtiéndose en el epicentro del susto.

Cómo sucedieron los hechos

Según contaron varios asistentes, el vendaval empezó a sacudir la lona con fuerza hasta que la estructura metálica comenzó a moverse de forma peligrosa. Algunos vecinos alcanzaron a notar que los tubos se doblaban mientras el viento inflaba la carpa como si fuera una vela.

Segundos después, la estructura cedió y se desplomó sobre las sillas y sobre varias de las personas que estaban debajo. Estos son los videos de la situación:

#BOGOTÁ. La tarde de este 07MAR, fuerte ventarrón se llevó una carpa, donde se llevaba a cabo reunión de copropietarios en un conjunto residencial del b/Bilbao, loc/Suba. Cuerpo de Bomberos y personal de ambulancia atendieron la emergencia que dejo algunos lesionados con heridas… pic.twitter.com/yYMn9uyaNU — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 7, 2026

El momento desató gritos, carreras y confusión entre los asistentes, quienes intentaban salir rápidamente del lugar mientras la lluvia y el viento continuaban azotando la zona.

Pese al caos inicial, varios vecinos reaccionaron rápidamente para ayudar a quienes habían quedado atrapados entre la lona, las sillas y los tubos metálicos. Entre los mismos residentes comenzaron a organizar la evacuación y a auxiliar a los afectados.

¿Hubo heridos?

Tras el incidente, cuatro adultos y un menor de edad resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados al Hospital de Suba, donde recibieron atención médica. Según los primeros reportes, los pacientes fueron evaluados para descartar lesiones de mayor gravedad.

Aunque la situación generó gran preocupación entre los residentes, las autoridades confirmaron que las personas afectadas se encuentran fuera de peligro.

Después del susto, varios habitantes del conjunto hicieron un llamado a revisar las condiciones de seguridad para este tipo de eventos comunitarios. Señalaron que, en una ciudad donde los cambios de clima pueden ser bruscos, las estructuras temporales como carpas deberían contar con mayores controles técnicos para evitar emergencias similares.

Lo que empezó como una simple asamblea terminó siendo un episodio inesperado que dejó imágenes impactantes y un recordatorio sobre los riesgos que pueden surgir incluso en reuniones cotidianas

