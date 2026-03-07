Los habitantes del barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, vivieron un mediodía de pánico este sábado 7 de marzo. Sin previo aviso, el asfalto de una de sus vías principales cedió por completo, dejando un cráter de grandes proporciones que por poco provoca una tragedia. La emergencia se registró exactamente en la calle 139 con carrera 126A, a pocos metros del CAI del sector, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

Según los relatos de testigos, el pavimento simplemente “se abrió”, obligando a varios conductores a realizar maniobras peligrosas para no caer en el abismo. Videos grabados por residentes muestran la magnitud del daño estructural, donde se observa que la placa de asfalto colapsó dejando un vacío que, según expertos preliminares, podría deberse a problemas de compactación o fallas en las redes de alcantarillado.

La comunidad no ocultó su rabia ante lo sucedido. Vecinos aseguran que en ese punto específico se han realizado intervenciones recientes que califican como “arreglos chambones”.

“Siempre pasa lo mismo ahí, hacen parches y a los pocos meses la calle se vuelve a abrir. Deben arreglar toda la 139 de raíz porque se está hundiendo por pedazos”, manifestó un habitante de la zona, quien teme que el paso de buses y camiones afecte incluso los cimientos de las casas cercanas.

La Secretaría de Movilidad ya hace presencia en el punto con el Grupo Guía para acordonar la zona y evitar accidentes. Debido al cierre preventivo, el flujo vehicular en el corazón de La Gaitana está colapsado.

Punto afectado: calle 139 con carrera 126A (Frente al CAI).

Estado: cierre total preventivo.

Recomendación: si tiene que moverse por el sector, lo mejor es tomar la Avenida Ciudad de Cali para evitar el embotellamiento.

Se espera que en las próximas horas cuadrillas del IDU o del Acueducto lleguen al sitio para evaluar si el daño fue causado por la ruptura de un tubo o por el deterioro acumulado de la malla vial de Suba.

