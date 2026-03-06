A Levy Rincón no le bastó con las bochornosas imágenes en las que se le ve agrediendo a una persona en el parque El Virrey, norte de Bogotá. Ahora, se ensañó con Diego Trujillo, quien compartió la grabación. Por ese motivo, el activista insultó al actor y hasta se metió con el hijo de él, Simón, o también conocido por su nombre artístico de Sai.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Aparece video de la pelea de Jhon Frank Pinchao e ‘influencer’ petrista; “Le di un cabezazo”, dice el exescuestrado)

Todo se originó por el video en el que Rincón discutía con un ciudadano, a quien el tuitero tachó de “uribista” y quien presuntamente lo habría escupido. El filme muestra al creador de contenido insultando al hombre, a quien derriba de una bicicleta en la que iba y lo golpeó. Al parecer, el altercado habría ocurrido en octubre de 2025 y se hicieron tendencia este 6 de marzo.

Pelea de Diego Trujillo con Levy Rincón

Luego de que el actor de ‘Los reyes’ y más producciones colombianas retuiteó el incidente del activista, Rincón, fiel a su estilo, lo llenó de insultos y hasta apuntó contra Sai, el hijo del intérprete.

“Me da mucha risa que Diego Trujillo repostea un video para dar a entender que soy violento porque me defiendo de un uribista que me escupió. Señor, ocúpese mejor de su hijo huele a tussi [de la droga 2cb, por su pronunciación en inglés] que se la pasa promoviendo el consumo de drogas entre menores de edad, que anda con sicarios y que la quiere montar de calle con su música de mierda. Bobo hij…”, respondió Rincón a través de ‘X’.

(Lea también: Miguel Polo Polo y Levy Rincón tuvieron fuerte agarrón: “Sigue lamiéndole a Petro”)

Sin embargo, Trujillo sr., quien no se esconde para apoyar a políticos de centro, no devolvió la grosería. Por el contrario, aseguró sentirse “halagado de ser merecedor” de los insultos del activista. Lo que sí hizo fue darle un indirectazo para que no se metiera con Sai.

“Mi hijo debe ocuparse de su vida, así como usted se ocupa de la suya, insultando, agrediendo a viandantes o usando los medios públicos para hacer propaganda política, fiel al carácter de sus copartidarios”, respondió el actor, en referencia a los contratos que ha tenido Levy Rincón con el Gobierno.

Me siento halagado de ser merecedor, por fin, de sus insultos. Mi hijo debe ocuparse de su vida, así como usted se ocupa de la suya, insultando, agrediendo viandantes o usando los medios públicos para hacer propaganda política, fiel al carácter de sus copartidarios. — Diego Trujillo (@DiegoTrujilloD) March 6, 2026

Al parecer, esto le voló aún más la piedra a Rincón, quien siguió metiéndose con Simón Trujillo y cuestionando la música urbana que ha hecho. “Su hijo es un drogadicto que anda con criminales y sicarios creyéndose calle. Antes de hablar de mi atiéndalo a él. ¡Bobo!”

Su hijo es un drogadicto que anda con criminales y sicarios creyéndose calle. Antes de hablar de mi atiéndalo a él. ¡Bobo! — Levy Rincón (@LevyRincon) March 7, 2026

No es la primera vez que Rincón se ve envuelto en una pelea física en espacios públicos. En noviembre de 2025, tuvo un altercado en un centro comercial con Jhon Frank Pinchao, policía retirado que fue secuestrado durante la toma de Mitú de las extintas Farc y actualmente es candidato al Senado.

Según Pinchao, Rincón habría insultado a una mujer que estaba con él, por lo que lo confrontó y le dio un cabezazo.

* Pulzo.com se escribe con Z