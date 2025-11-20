La confrontación entre John Frank Pinchao —expolicía, exsecuestrado por las Farc y hoy candidato al Senado— y el creador de contenido Levy Rincón encendió la polémica este jueves, luego de un episodio que ambos describen de forma distinta, pero que terminó convirtiéndose en un cruce de acusaciones públicas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Íngrid Betancourt no se rinde y será candidata para cargo que ocupó antes de su secuestro)

Rincón fue el primero en denunciar el hecho. Aseguró que Pinchao lo agredió “por la espalda” con un cabezazo mientras se encontraban en un restaurante en Salitre: según él, el exuniformado estaba acompañado de Íngrid Betancourt y hace parte de la lista al Senado por el partido Oxígeno. El influenciador afirmó incluso que cuenta con pruebas y un video del momento.

Pinchao no negó la agresión, pero sí la versión. Respondió que el golpe fue “de frente” y lanzó fuertes señalamientos contra Rincón. Dijo que este “vino a insultar a una mujer” en su mesa y que “bien merecido se tiene eso”, defendiendo su reacción.

Además, lo llamó “guerrillero” y aseguró que no le teme, comparando la situación con su experiencia como secuestrado de las Farc.

Rincón volvió a replicar y mantuvo su relato: insistió en que el cabezazo sí fue por la espalda, negó haber insultado a la mujer y aseguró que solo le dijo que buscara “un trabajo honesto”. También reprochó que Pinchao se “escondiera detrás de sus escoltas” y cuestionó a Íngrid Betancourt por lo que calificó como una calumnia.

Con esa misma violencia suya nos humillaban las FARC. Ud es un secuaz de secuestradores. Nunca les tuvimos miedo a ellos, y menos a usted. https://t.co/ZyIhxbp14K pic.twitter.com/Ra3CCcPYCe — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) November 20, 2025

El cruce dejó al descubierto un choque político que escaló más allá de un encontrón en un restaurante y que ahora se mueve con fuerza en redes, donde ambos aseguran tener la versión verdadera del golpe.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.