Durante la noche y del miércoles 19 de noviembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un temblor de magnitud 3.9 con epicentro en el municipio de San Pablo, en Bolívar, a una profundidad de 68 kilómetros.

En redes sociales, algunos internautas reportaron el sismo que se presentó hacia las 21:38 p. m. y aseguraron que fue perceptible en el municipio de Remedios y en Manizales (Caldas).

“Acá en Remedios se sintió fuerte” y “en Manizales se sintió muy levemente”, fueron algunos comentarios a la publicación del SGC; sin embargo, el movimiento telúrico no dejó daños materiales.

A este episodio se sumó otro temblor en la región de Los Santos (Santander), con una magnitud de 3.6, aunque algunos reportes señalaron 3.7. El movimiento ocurrió a las 4:36 de la madrugada del miércoles y tuvo una profundidad de 142 kilómetros. También se percibió en municipios cercanos como Jordán y Zapatoca, según medios locales.

¿Cómo reportar un sismo en Colombia?

La percepción de un sismo depende de factores como su magnitud, la profundidad en la que se origina y la distancia al epicentro. Cuando una persona percibe un movimiento telúrico, es fundamental informarlo, ya que estos reportes permiten identificar con rapidez los posibles efectos del evento y facilitan que los organismos de emergencia actúen con mayor precisión y oportunidad.

Cada vez que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) comunica en sus redes sociales la ocurrencia de un sismo, quienes lo sintieron pueden completar Sismo Sentido, el formulario oficial para recopilar información ciudadana. Estos datos ayudan al SGC a estimar de forma ágil si se presentaron daños, alertar a las entidades encargadas de atender la situación y establecer la intensidad sísmica, es decir, qué tanto se percibió el movimiento. Esta información es esencial para fortalecer el conocimiento sobre la amenaza sísmica en Colombia y mejorar las estrategias de prevención en todo el territorio.

