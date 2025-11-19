La tragedia golpeó a , Cundinamarca. la familia Villota Escandón mientras viajaba de Tibacuy a Bogotá por un camino rural en SilvaniaUn repentino incremento del caudal de la quebrada Yayata, provocado por intensas y prolongadas lluvias, arrastró su Nissan Sentra sobre el puente de la vereda El Hato.

El vehículo quedó atrapado en segundos por un poderoso remolino, según afirmó el alcalde Ricardo Pulido. Testigos, conductores y habitantes de la zona intentaron alertar a la familia del inminente peligro, pero la creciente apareció con tal rapidez que la reacción resultó imposible.

Las primeras búsquedas confirmaron la muerte de Segundo Miguel Villota, de 69 años, quien manejaba la camioneta; sin embargo, Sara Valentina logró salir del vehículo y es (hasta el momento) la única sobreviviente.

Por otro lado, Ana Lucía Villota, de 45 años, junto con Teresa Escandón y Manuela Sofía Villota, permanecen desaparecidas, al igual que su mascota. Se presume que fueron arrastradas por la corriente.

¿De dónde era familia arrastrada por corriente súbita en Silvania?

De acuerdo con El Tiempo, los Villota Escandón eran oriundos de Mocoa (Putumayo) y viajaban constantemente a la zona de la tragedia por un refugio de animales que fue fundado en honor a Sara, una hija de Segundo y Teresa, que dedicaba su vida a rescatar perros, pero falleció de cáncer.

“Este fin de semana, como muchos otros, fueron al refugio a ver cómo estaban los animalitos, a lavarles los caniles (…) y pasó lo que pasó”, indicó Miguel Villota Escandón, hijo de las víctimas, según el rotativo.

Además, en el incidente también murió ‘Fito’, el perro de Teresa, que fue encontrado en medio de las labores de búsqueda de las tres mujeres desaparecidas.