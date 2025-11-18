Un inesperado incremento en el caudal de la quebrada Yayata, propiciado por las torrenciales lluvias en la provincia del Sumapaz (Cundinamarca), ha desatado una situación de urgencia en el municipio de Silvania con un saldo de un fallecido, tres desaparecidos y graves daños materiales en variadas áreas. Fuentes oficiales indicaron que las acciones de búsqueda y evacuación se activaron al instante tras la inusitada elevación del flujo acuático en dos afluentes, situación que también ha golpeado al vecino municipio de Tibacuy, según informó El Tiempo.

Capt. Álvaro Farfán, representante departamental de Bomberos, explicó que la situación de urgencia se radica principalmente en Silvania donde, a raíz de las fuertes lluvias de la tarde y noche anteriores, se presentaron crecidas repentinas en la quebrada Yayata y en la vereda El Hato. “Se produjeron daños y desapariciones”, manifestó Farfán. Asimismo, detalló que en el barrio La Esperanza, cinco viviendas fueron azotadas por la entrada de agua y lodo, afortunadamente, sin heridos ni desaparecidos en esta zona. Sin embargo, se reportaron pérdidas materiales y daño estructural, de acuerdo con el noticiero.

#CUNDINAMARCA Bomberos Cundinamarca informa que se ha presentado una emergencia en el municipio de Silvania debido a las fuertes lluvias, lo que ha generado crecientes súbitas en las Quebrada Yayata y en la Vereda el Hato. La primera creciente súbita se presentó en el Barrio la… pic.twitter.com/0OD6C79JgJ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 18, 2025

El delegado de bomberos también refirió que se llevó a cabo el rescate de una mujer, quien consiguió salir de un auto arrastrado por la corriente en la vereda El Hato. Los otros cuatro ocupantes del vehículo, hacia la fecha de los reportes, seguían desaparecidos, según el citado informe periodístico.

Para la gestión de la crisis, las autoridades implementaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Silvania, con la participación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de ese municipio, Bomberos de Fusagasugá, Cachipay y Tibacuy, la alcaldía local, el Comité Municipal de Gestión del Riesgo y la Cruz Roja Colombiana.

Esta crítica situación se presenta como un suceso más en un contexto climático más extenso que ha afectado durante días a varios municipios de Cundinamarca, con fuertes lluvias continuadas que han producido inundaciones, deslizamientos y afectaciones viales y estructurales en localidades como Fusagasugá, Villeta, Tabio, Medina, y otras.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido advertencias por saturación de agua en la tierra, aumentando el riesgo de derrumbes en 17 municipios de Cundinamarca.

En suma, las copiosas lluvias experimentadas en noviembre de 2025 en Cundinamarca han provocado catástrofes simultáneas en Silvania, Tibacuy y otros municipios. Las acciones de las autoridades incluyen la puesta en marcha de operativos de búsqueda, equipos de bomberos de varias localidades, entidades de gestión del riesgo y organismos de socorro.

