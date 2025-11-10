La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó el fallecimiento de sus tres funcionarios que viajaban en la avioneta HK-641 de la empresa Nativa Air, hallada completamente incinerada en zona rural del Vaupés, tras perder contacto poco después de despegar de la pista de Bocoa Querarí con destino a Mitú.
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestros funcionarios en Vaupés, Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, quienes perdieron la vida en un accidente de avioneta cuando regresaban a Mitú, luego de cumplir con su función durante la jornada de inscripción de ciudadanos en puestos de votación en los corregimientos de Yavarate, Papunahua y Bocoa”, indicó la entidad.
Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestros funcionarios en Vaupés, Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, quienes perdieron la vida en un accidente de avioneta cuando regresaban a Mitú, luego de cumplir con su función durante… pic.twitter.com/7sz2sKOKM1Lee También
— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) November 10, 2025
Encontraron avioneta siniestrada en Vaupés
La Aeronáutica Civil había informado previamente que la aeronave tipo Cessna C-206 fue encontrada incinerada y que, de acuerdo con la información preliminar, no habría sobrevivientes entre los cuatro ocupantes a bordo.
🚨 La @AerocivilCol lamenta informar que la aeronave Cessna C-206, matrícula HK-641 de la empresa Nativ Air, fue localizada totalmente incinerada tras las operaciones de búsqueda y rescate. pic.twitter.com/VBOyj6NDsn
— Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (@DIACC_COL) November 10, 2025
Las labores de búsqueda fueron coordinadas por el Centro de Rescate Regional Orinoquía (RSC VVC), con apoyo de personal militar, de socorro y comunidades locales.
Las autoridades trabajan ahora en el aseguramiento del área y en las investigaciones que permitirán establecer las causas del siniestro aéreo.
