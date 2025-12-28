En una conversación reciente con revista Cambio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, decidió tomar un respiro en sus obligaciones para hacer una valoración, hasta ahora, de los primeros dos años de su mandato. Con los retos de una ciudad tan diversa como la capital colombiana, su gestión ha visto luces y sombras.

El balance de su administración muestra logros tantos como desafíos. Galán demostró una fuerte postura frente a los temas sociales, buscando reducir la exclusión y la desigualdad en Bogotá. Asimismo, en cuanto a política fomentada para los sectores más vulnerables la alcaldía aplicó transferencias monetarias que duplicaron la cantidad de beneficiarios, incluyendo pasajes gratis en Transmilenio y ayudas condicionadas a la educación.

No obstante, la popularidad de Galán ha experimentado un descenso. En el último ranking sudamericano, la aprobación del mandato del alcalde se situaba en 49,5 %, es decir, en el cuarto lugar del conteo. Los desafíos no terminan allí para Galán. La seguridad de la ciudad sigue siendo una asignatura pendiente para su administración. De acuerdo con los resultados publicados por la encuesta ‘Bogotá, Cómo Vamos’, la percepción generalizada de seguridad en la ciudad ha disminuido, algo que sin duda no favorece a la imagen del alcalde.

Pese a ello, al alcalde aún le queda tiempo para dar vuelco a la situación. Mientras tanto, uno de los puntos más importantes de la entrevista fue cuando habló de política y se refirió a la candidatura de su hermano Juan Manuel, asumiento que para él “no es conveniente que mi hermano participe en las elecciones mientras soy alcalde”.

“Yo le prometí a Bogotá gobernar para todos, sin distinción y sin favores. No sería ético favorecer a mi hermano”, agregó Galán, desestimando las aspiraciones de Juan Manuel, quien actualmente hace parte de La Gran Consulta, en la que participan aspirantes como Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Anibal Gaviria, Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia.

Finalmente, el mandatario reveló si existen diferencias con su hermano: “Él y yo hemos tenido diferencias políticas y no son nuevas. Yo fui elegido senador por un partido distinto al de él. Yo no me puedo meter en política, no puedo decirle a él qué debe hacer y que no. A mi me parece que no es conveniente que el hermano del alcalde de Bogotá participe en un proceso electoral, no es lo mejor, pero no puedo ir más allá de expresar esa opinión porque no me corresponde”, mencionó.

