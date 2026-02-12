La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, abandonó un evento encabezado por el presidente Gustavo Petro y explicó posteriormente que su decisión obedeció a un asunto de “dignidad”, lo que abrió un nuevo capítulo en las tensiones políticas entre mandatarios regionales y el Gobierno nacional.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Petro canceló conferencia de seguridad que tenía en Alemania por emergencia climática)

“Me bajé por dignidad. Es una falta de respeto que no seamos escuchados en las regiones. No obstante, reconozco y celebro un hecho trascendental e histórico como lo es la entrega de 1.700 títulos de propiedad rural para los campesinos del sur del Tolima”, indicó Matiz en un video que publicó en sus redes sociales.

El hecho ocurrió durante una actividad pública en la que el jefe de Estado intervenía ante autoridades locales y ciudadanos. En medio del acto, la mandataria se levantó de su asiento y se retiró del lugar en medio de abucheos, situación que fue registrada en videos que circularon rápidamente en redes sociales.

Lee También

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, se marchó durante el discurso del presidente Gustavo Petro en Chaparral. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/kBzjvwnUYn — Revista Semana (@RevistaSemana) February 12, 2026

¿Por qué la gobernadora de Tolima se molestó en evento de Gustavo Petro en Chaparral?

De acuerdo con Semana, personal cercano a la funcionaria aseguró que en el encuentro no le permitieron hablar y expresarse públicamente, por lo que optó por retirarse del lugar.

El episodio provocó reacciones divididas. Mientras algunos sectores respaldaron su gesto como una señal de firmeza frente al Gobierno nacional, otros lo calificaron como un acto innecesario que profundiza la polarización política.

Desde el entorno del presidente no se entregó de inmediato una respuesta oficial sobre el retiro de la mandataria. Sin embargo, el hecho volvió a poner sobre la mesa las diferencias que han surgido en distintos escenarios entre el Ejecutivo y algunos mandatarios regionales.