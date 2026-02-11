El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reconoció que no se encuentra en buen estado de salud durante un acto oficial en el departamento del Tolima y atribuyó su malestar a lo que denominó la “fiebre de Trump”, una expresión que rápidamente provocó comentarios en distintos sectores.

Durante una intervención en el municipio de Chaparral, el mandatario apareció ante los asistentes con gafas oscuras y una voz visiblemente afectada. Allí explicó que su condición estaría relacionada con las bajas temperaturas que enfrentó tras su reciente viaje a Estados Unidos.

Petro señaló que el cambio climático entre su estadía en el exterior y su regreso al país le produjo molestias en la garganta y malestar general. Según explicó, estuvo expuesto a frentes fríos que afectaron su estado físico.

“Me traje el frente, el que llaman frente frío ártico, no otro frente, sino el del Ártico, y también de coletazo cogí el antártico, entonces tengo un cruce que ya me acabó con la garganta, pero es la señal”, indicó el presidente.

El presidente sostuvo recientemente un encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en medio de una agenda diplomática que incluyó conversaciones sobre temas bilaterales y coyuntura internacional. La frase utilizada por el mandatario colombiano fue interpretada por algunos como un comentario en tono irónico, mientras que otros la analizaron desde una perspectiva política.

Durante un evento en el Tolima, el presidente Gustavo Petro dijo que “no está bien de salud” y tiene la “fiebre de Trump”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/KhTl2sj9V9 — Revista Semana (@RevistaSemana) February 11, 2026

¿Qué dijo Petro sobre la emergencia por lluvias en Córdoba y otros departamentos?

En su intervención, el jefe de Estado también se refirió a la situación climática que enfrenta Colombia, con intensas lluvias e inundaciones en distintas regiones del país. Indicó que su prioridad es atender las emergencias derivadas de la temporada invernal, lo que lo llevó a ajustar compromisos internacionales.

“Lo vemos en los departamentos de Córdoba, Sucre, Chocó y Bolívar, y probablemente en el nordeste de Antioquia, muy al borde ya de una inundación por la represa de Hidroituango”, agregó el mandatario.

De hecho, el mandatario anunció que no asistirá a un evento internacional programado en Alemania para concentrarse en la atención de las afectaciones causadas por la ola invernal en varias zonas del territorio nacional.

He decidido cancelar mi participación en la Conferencia de Seguridad en Múnich – Alemania, debido a la emergencia que viven las y los colombianos en el norte del país por la situación invernal y la crisis climática. En estos momentos seguimos atendiendo la emergencia en Córdoba… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 11, 2026

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.